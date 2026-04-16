Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve İspanya Tarım Sigortalarında İşbirliği

16.04.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARSİM heyeti, İspanya'da tarım sigortaları işbirliğini güçlendirme görüşmeleri yaptı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı'nın başkanlığındaki heyet, İspanya'nın başkenti Madrid'e ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, ziyaret, iki ülke arasındaki tarım sigortaları alanında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden yetkililerin katılımıyla gerçekleşen program kapsamında, İspanya'nın tarım sigortaları sistemi Agroseguro ile Mapfre Re'den yetkililerle temas sağlandı.

Tarım sigortacılığındaki yeni uygulamalar ve dijital çözümlere ilişkin bilgi alışverişinin yapıldığı görüşmelerde, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan doğal afetlerin ve çeşitli risklerin yönetimi, sürdürülebilir finansman modelleri ve üretici gelirinin istikrara kavuşturulmasına yönelik mekanizmalar değerlendirilerek özel sektör deneyimleri aktarıldı.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın, başta tarım sigortacılığı olmak üzere pek çok alanda güçlendirilerek devam etmesiyle ilgili temenniler de paylaşıldı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Türkiye, Ekonomi, İspanya, Finans, Tarım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:25:19. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve İspanya Tarım Sigortalarında İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.