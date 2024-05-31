Türkiye ve Malezya, Ticari İlişkileri Derinleştirme Kararlılığını Yineledi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Malezya, Ticari İlişkileri Derinleştirme Kararlılığını Yineledi

Türkiye ve Malezya, Ticari İlişkileri Derinleştirme Kararlılığını Yineledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya Plantasyon, Endüstriler ve Emtia Bakanı Johari Abdul Ghani ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da derinleştirme, geliştirme ve dengeli şekilde çeşitlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ifade ettiklerini belirtti. Bolat, görüşmenin Türkiye-Malezya arasındaki ekonomik ilişkileri ileri taşıma açısından önemli olduğunu vurgulayarak, ortak hedefler doğrultusunda işbirliğini güçlendirmek için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

31.05.2024 14:27
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya Plantasyon, Endüstriler ve Emtia Bakanı Johari Abdul Ghani ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da derinleştirme, geliştirme ve dengeli şekilde çeşitlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ifade ettiklerini bildirdi.

Bolat, Ghani ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ghani ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, "Türkiye-Malezya arasındaki ticari ilişkileri daha da derinleştirme, geliştirme ve dengeli şekilde çeşitlendirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha ileri taşıması açısından görüşmeyi önemli gördüklerine işaret ederek, "Ortak hedeflerimiz doğrultusunda işbirliğimizi güçlendirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Malezya, Türkiye, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Malezya, Ticari İlişkileri Derinleştirme Kararlılığını Yineledi - Son Dakika

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