Türkiye ve Mısır'dan ulaştırma koridorlarında işbirliği mutabakatı - Son Dakika
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Türkiye ve Mısır'dan ulaştırma koridorlarında işbirliği mutabakatı

02.07.2026 16:57
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Mısır ile uluslararası ulaştırma koridorlarında işbirliği için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Ayrıca IMO, Türkmenistan, Pakistan ve Somali ile denizcilik görüşmeleri yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır ile Türkiye arasında "Uluslararası Ulaştırma Koridorlarının Kullanımında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandığını bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımlarda 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Al-Wazir ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından söz konusu zaptı imzaladıklarını kaydeden Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mutabakatla, başta Orta Koridor ve Kalkınma Yolu olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının etkin kullanımını artıracak ve transit taşımacılığı güçlendirecek ortak adımlar atacağız. Kara yolu araçlarının deniz yoluyla taşınmasını sağlayan Ro-Ro hatlarının geliştirilmesi, taşıma süreçlerinin kolaylaştırılması ve yolcu ile yük hareketliliğinin artırılması için ulaştırma alanındaki işbirliğimizi ileri taşıyoruz."

Uraloğlu'ndan diplomasi trafiği

Zirve kapsamında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez ile de bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin denizcilikte artan küresel rolünü, sektörümüzün gelecek vizyonunu ve uluslararası platformlarda yürüteceğimiz ortak çalışmaları değerlendirdik. Uluslararası denizcilik alanındaki işbirliğimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkmenistan Deniz ve Nehir Ulaştırma Devlet Servisi Başkanı Azat Shanarazov ile gerçekleştirdikleri görüşmede ise denizcilik ve limancılık alanındaki işbirliğini, Hazar havzasındaki ulaştırma bağlantılarını ve iki ülke arasında deniz taşımacılığının geliştirilmesine yönelik ortak adımları değerlendirdiklerini ve Türkiye ile Türkmenistan arasındaki köklü dostluğu denizcilik alanındaki güçlü işbirlikleriyle pekiştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Muhammad Junaid Anwar ile görüşmede "kardeş ve dost ülke" Pakistan ile denizcilik alanındaki ortak vizyonu, limancılıkta yeni fırsatları ve mavi ekonomiye katkı sağlayacak başlıkları istişare ettiklerini aktaran Uraloğlu, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşliğin, denizcilik alanında da yeni kazanımlara vesile olacağına inandığının altını çizdi.

Uraloğlu, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile görüşmesine dair ise şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ile Somali arasında tesis edilen güçlü dostluğu, denizcilik ve limancılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda daha da ileri taşıyacak konuları ele aldık. Dost ve kardeş ülke Somali ile denizcilikte kurduğumuz ortaklığın yeni projelerle güçlenerek devam edeceğine inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Mısır'dan ulaştırma koridorlarında işbirliği mutabakatı - Son Dakika

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