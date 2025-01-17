Türkiye ve Moğolistan Ticaret Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye ve Moğolistan Ticaret Mutabakatı İmzalandı

Geniş Video İzle

Türkiye ile Moğolistan arasında ticari işbirliğini artırmak için mutabakat zaptı imzalandı.

17.01.2025 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Moğolistan arasında mutabakat zaptı imzalandı

İSTANBUL - Türkiye ile Moğolistan arasındaki ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ile Moğolistan arasında ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Merkezi'nde imzalanan anlaşma ile iki ülke arasındaki mevcut işbirliğini farklı sektörlere yayarak geliştirmek amaçlanıyor. Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası ile DEİK arasındaki mutabakat zaptının yenilendiği toplantıda e-ticaret ve deri sektöründe firmalar arasında iki mutabakat zaptı imzalandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu Türkiye ile Moğolistan arasındaki iş birliği yapılabilecek alanlar ile ilgili bilgi verdi. Tuzcu, "Moğolistan son dönemde kişi başı milli gelirde ciddi bir mesafe kaydetti. Kişi başı gelirlerini 10 bin dolar üzerine çıkarma hedefleri var. Dış ticarette de sahip oldukları bakır, kömür, demir, altın, uranyum gibi madenleri sanayide işlenmiş ürünlere dönüştürme konusunda ciddi bir perspektifleri var. Moğolistan tarafının projeleri var, yeni bir dönemin planlamalarını yapıyorlar. Bu noktada Türk firmalarının varlığını çok önemsiyorlar. Son dönemde Moğolistan'da maden dışı ürünlerde ticareti geliştirmiş olsak da Moğolistan'ın tarımsal ekonomisinin gelişmesinde iş insanlarımızın, firmalarımızın katkısının olabileceğini düşünüyoruz. Yine bu kadar madenleri zengin bir ülkenin ülkemiz için, üretim sanayisi için tamamlayıcı niteliği olduğunu görüyoruz, birlikte çalışarak değer oluşturmalıyız. Karakurum şehrinde projeleri müteahhitlerimiz takip ediyor. Moğolistan'a uçuş sıklığını ve kargo kapasitesini artırarak havayolu ile mesafeleri kısaltma kararlılığındayız. Dizi, film projelerinde Moğolistan'da ciddi bir etki alanımız olduğunu görüyoruz, bu alanda da işbirliğini artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ise "Moğolistan ile 140 milyon dolara yakın bir ticaret hacmimiz var ve bunu artıracak potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Moğolistan'daki müteahhitlerimiz 400 milyon doları aşkın proje üstlenmişler. Ticaretimizin artması kadar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin farklı sektörlere yayılması, ticaretten yatırımlara ve ikili iş birliklerine kadar çeşitlenerek devam etmesi çok önemli. Dost ve köklü bağları bulunan iş dünyası temsilcileri olarak, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için sabır ve azimle hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çalışacağımıza inanıyorum" dedi.

Türkiye ve Moğolistan Ticaret Mutabakatı İmzalandı
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Moğolistan, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Moğolistan Ticaret Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:52:00. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve Moğolistan Ticaret Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.