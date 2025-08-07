Türkiye ve Senegal Enerji İş Birliği Görüşmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Senegal Enerji, Petrol ve Madenler Bakanı Birame Souleye Diop ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini bildirdi.

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Diop ile Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun Türkiye ziyareti kapsamında görüştüklerini aktardı.

Diop ile görüşmesinde geçen yıl enerji ve hidrokarbonlar alanlarında imzaladıkları mutabakat zaptı çerçevesinde yürüttükleri çalışmaları ele aldıklarını kaydeden Bayraktar, "Enerji alanında iki ülkenin ortak hedefleri doğrultusunda özellikle petrol ve doğal gaz arama ve üretimi ile madencilik alanındaki iş birliğimizi somutlaştırma konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullandı.