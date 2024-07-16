Türkiye ve Suriye Arasında Siyasi İlişkilerde Yeni Sayfa Açılması Değerlendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Suriye Arasında Siyasi İlişkilerde Yeni Sayfa Açılması Değerlendirildi

Türkiye ve Suriye Arasında Siyasi İlişkilerde Yeni Sayfa Açılması Değerlendirildi

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye ve Suriye arasında siyasi ilişkilerde yeni sayfa açılması yönündeki girişimleri değerlendirdi. Kadooğlu, bu durumun bölgedeki iş insanları için büyük memnuniyet kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı ihracatın büyük bir kısmının Güneydoğu Anadolu'dan gerçekleştirildiğini ve Suriye ile ticari ilişkilerin bölge ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı. Kadooğlu, Suriye'nin coğrafi konumu ve jeostratejik önemi nedeniyle yeni pazarlara açılma noktasında güçlü bir partner olabileceğini de sözlerine ekledi.

16.07.2024 09:54
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye ve Suriye arasında siyasi ilişkilerde yeni sayfa açılması yönündeki girişimleri değerlendirdi.

Türkiye ve Suriye arasında siyasi ilişkilerde yeni sayfa açılması yönündeki girişimleri değerlendiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasından, Cumhurbaşkanımız öncülüğünde normalleşmeyi ön planda tutan temaslar kurulmasından bölgedeki iş insanları olarak elbette büyük memnuniyet duyarız" dedi.

"251 milyon dolarlık hububat ihracatının yarıdan fazlası ise Güneydoğu Anadolu'dan gerçekleştirildi"

İhracatçı sektörler arasında yüzde 35,7 pay ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer aldığını belirten Kadooğlu, "Türkiye bu yılın ilk yarısında Suriye'ye 700 milyon dolar dolayında ihracat yaptı. İhracatçı sektörler arasında yüzde 35,7 pay ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer aldı. Bu dönemde Suriye'ye yapılan 251 milyon dolarlık hububat ihracatının yarıdan fazlası ise Güneydoğu Anadolu'dan gerçekleştirildi. Irak'la beraber, uzun yıllardır toplam ihracatımız içinde üst sıralarda gelen Suriye ile ticari ilişkiler, bölge ekonomimiz için büyük önem taşıyor. Suriye'deki aileler, başta buğday unu ve bitkisel yağlar olmak üzere pek çok temel gıda ürününü Türkiye'den tedarik ediyor. 2023 verilerine göre Suriye halihazırda ayçiçek yağı ve buğday unu ithalatının yüzde 70'ini Türkiye'den yapıyor" şeklinde konuştu.

"Suriye'nin bölgenin önde gelen ülkelerinden biri olarak, coğrafi konumu itibarıyla da jeostratejik bir önemi var"

Kadooğlu, "Savaş şartlarına bağlı olarak, milyonlarca insanın evlerini terk etmesi ülkenin ekonomisini olumsuz etkiledi. Ülkeden ayrılanlar arasında alım gücü yüksek gruplar da ön sıralarda yer aldı. Suriye ekonomisinde yaşanması muhtemel iyileşmelere bağlı olarak, şekerleme ve kakaolu mamuller gibi diğer ihracat kalemlerimizde de artışlar görebiliriz. Suriye'nin bölgenin önde gelen ülkelerinden biri olarak, coğrafi konumu itibarıyla da jeostratejik bir önemi var. Bu potansiyeli açığa çıkarmak ve Orta Doğu'da yeni pazarlara açılma noktasında da bizim için güçlü bir partner olabilir. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasından, Cumhurbaşkanımız öncülüğünde normalleşmeyi ön planda tutan temaslar kurulmasından bölgedeki iş insanları olarak elbette büyük memnuniyet duyarız. Tarihi olarak köklü bağlarımız ve ticari anlamda güçlü bağlantılarımızla, bu sürece elimizden geldiğince katkı sağlamaya da hazırız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Suriye Arasında Siyasi İlişkilerde Yeni Sayfa Açılması Değerlendirildi - Son Dakika

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