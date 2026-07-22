Nusaybin-Kamışlı Sınır Kapısı Açılıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın en kısa sürede açılması için Suriye ile çalıştıklarını bildirdi.

Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın talimatları uyarınca iki ülke hükümetlerinin ve bakanlıklarının çok yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanlarının koyduğu yıllık 10 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine ulaşmak için yoğun çalışma içinde olduklarını belirten Bolat, "Devrimden sonraki ilk yılda 3,7 milyar dolar dış ticaret hacmine birlikte ulaştık. Bu, yüzde 40'ın üzerinde bir artış anlamına geliyordu. Bu yıl da ticaret hacmini artırmak için karşılıklı çalışıyoruz." dedi.

Bolat, enerjiden ulaştırmaya kadar uzanan alanlar ile altyapıda yapılacak inşaat ve müteahhitlik işleri noktasında da Türk firmalarının Suriye hükümet yetkilileriyle yakın çalıştığına işaret ederek, geçen yıl imzalanan anlaşmayla Ortak Gümrük Komitesini kurduklarını, koordinasyon çalışmalarının da bu komitede yürütüleceğini dile getirdi.

Sınır kapılarına yönelik çalışmalar

İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin artmasının yanı sıra Avrupa'dan başlayıp Türkiye ve Suriye'ye uzanan, yine Ürdün üzerinden Suudi Arabistan ve Körfez'e giden, ayrıca Türkiye, Suriye üzerinden Irak'a, Kuveyt'e uzanan transit koridorlarının çalışmaya başlamasının ilerleme olduğunu vurgulayan Bolat, "Hatay Cilvegözü ve Akçakale sınır kapılarından Irak'a, Kuveyt'e, Lübnan'a, Suudi Arabistan'a, Ürdün'e transit ticaret yapılabilmektedir ve günde 300'e yakın tır geçişi transit ticaret amaçlı devam etmektedir. Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın en kısa sürede açılması için birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

İslahiye-Meydan-ı Ekbez Demir Yolu Hattı ve Gümrük Kapısı çalışmalarına da değinen Bolat, şunları ifade etti:

"Son Körfez Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın zaman zaman kapatılması, Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri, Suriye, Türkiye, Irak arasındaki yeni petrol boru hatlarının, doğal gaz hatlarının ve kara yolu, demir yolu ulaşım koridorlarının önem kazandığını göstermiştir. Bu konuda da çalışmalar bütün hızıyla devam etmektedir. Yeni projelerin hazırlanması ve inşası faaliyetleri hızlanmıştır."

"Yakın zamanda Nusaybin-Kamışlı Kapısı da hizmete girecek"

Bedevi de Suriye ve Türkiye arasında ortak pek çok bağ bulunduğunu belirterek, "Şu anda Suriye ile Türkiye arasında tam kapasite 6 sınır kapısı çalışıyor. Bunların 5'i hem ticari hem de yolcu geçişine açık. Ancak Kesep Gümrük Kapısı'nda sadece yolcu geçişleri oluyor. Yakın zamanda Nusaybin-Kamışlı Kapısı da faaliyete geçecek. Böylece 24 saat çalışan kapı sayımız 7'ye çıkacak." dedi.