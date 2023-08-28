Türkiye ve Suudi Arabistan madencilik alanında iş birliği için anlaştı - Son Dakika

Türkiye ve Suudi Arabistan madencilik alanında iş birliği için anlaştı

Türkiye ve Suudi Arabistan madencilik alanında iş birliği için anlaştı
Son Güncelleme: 28.08.2023 12:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bir araya geldi. İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı ile madencilik alanında iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bir araya geldi. İki mevkidaş görüşme sonrası bir mutabakat imzaladı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma! Madencilik alanında iş birliği yapılacak

KARŞILIKLI YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILACAK

Mutabakat zaptı ile başta madencilik alanında olmak üzere karşılıklı yatırımların önünün açılması hedefleniyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma! Madencilik alanında iş birliği yapılacak

BAKAN BAYRAKTAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşme sonrası imzaladığımız mutabakat zaptı ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında geniş bir iş birliğinin önünü açmış olduk" dedi.

İşte o paylaşım:

Türkiye ve Suudi Arabistan Madencilik Alanında İş Birliği İçin Anlaştı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Suudi Arabistan madencilik alanında iş birliği için anlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ve Suudi Arabistan madencilik alanında iş birliği için anlaştı - Son Dakika
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