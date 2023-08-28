Türkiye ve Suudi Arabistan madencilik alanında iş birliği için anlaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bir araya geldi. İki mevkidaş görüşme sonrası bir mutabakat imzaladı.

KARŞILIKLI YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILACAK

Mutabakat zaptı ile başta madencilik alanında olmak üzere karşılıklı yatırımların önünün açılması hedefleniyor.

BAKAN BAYRAKTAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşme sonrası imzaladığımız mutabakat zaptı ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında geniş bir iş birliğinin önünü açmış olduk" dedi.

İşte o paylaşım: