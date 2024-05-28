Türkiye ve Tacikistan Arasında İmzalanan Anlaşmalar İlişkileri İvmeleyecek

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tacikistan ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde uzun dönemli bir ivme oluşturacak 4 önemli anlaşmaya imza attıklarını söyledi.

Bakan Kacır ile Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi.

Bakanlıktaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Kacır ve Kabir'in eş başkanlıklarında, Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı düzenlendi, KEK Protokolü ve eylem planları imzalandı.

Kacır, toplantıda, yatırım ortamını iyileştiren yasal mevzuatlar, ticaret hacmini artıracak ve ikili ticareti çeşitlendirecek adımlar, bankacılık, enerji ve tarım başta olmak üzere, öncelikli alan olarak belirledikleri sektörlerde yeni işbirlikleri için uzlaştıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkileri sanayiden enerjiye, ulaştırmadan gençlik ve spora, bilim ve teknolojiden medyaya, sağlıktan kültür ve sanata kadar geniş bir yelpazede ileri düzeye taşıyacak aşamaları belirlediklerini anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"İki ülkenin bölgesel kalkınma alanında faaliyet gösteren kurumları arasında tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlayacak 'Teknik İşbirliği Programı'nı gündemimize aldık. Ülkemizin sanayileşme, bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki bilgi birikimi ve deneyimi de dahil olmak üzere kardeş ülke Tacikistan'ın ihtiyaç duyduğu alanlarda tecrübe değişimi, eğitim programları, ortak çalışmalar ve çalışma ziyaretleri düzenlenmesine hazır olduğumuzu vurguladık."

Kacır, protokoldeki somut eylemlerin ve yol haritasının iki ülkenin kalkınması için ortak fayda temelinde hareket etme kararlılığının ispatı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin son yıllarda önemli ivme kazandığına dikkati çeken Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu bu ülkelerle, işbirliği ve dayanışma içinde hareket ediyoruz. Sahip olduğumuz tecrübelerimizi bu coğrafyadaki dost ve kardeş devletlerle paylaşıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin bağımsız, siyasi ve ekonomik istikrara sahip, kendi aralarında ve komşularıyla işbirliği içinde hareket etmelerinin destekçisi olmaya devam ediyoruz. Türkiye, Orta Asya ülkelerine, kalkınma ve büyüme yolculuğunda her daim destekçi olmaya, kadim ilişkilerimizin bulunduğu bu coğrafyada barış, istikrar ve refahın sağlanmasında üst düzeyde katkı sunmaya her daim hazır olmuştur."

"Türkiye, Tacikistan ile her türlü işbirliğini değerlendirmekte kararlı"

Kacır, Tacikistan ile mevcut durumda güçlü olan bağları kuvvetlendirmeye devam ettiklerini dile getirerek, ikili ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların potansiyelin uzağında olduğuna işaret etti.

Tacikistan ile KEK gibi üst düzey platformları aktif kullanarak, belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine hızlı şekilde ulaşacaklarını dile getiren Kacır, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ticaret ve yatırım ilişkilerinde uzun dönemli bir ivme oluşturacak 4 önemli anlaşmaya, 12. KEK Toplantısı vesilesiyle imza attık. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi ve 'SUE TAJINVES' arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, üretim, bilim ve teknoloji, ticari ve ekonomik ilişkiler, müteahhitlik, eğitim, konularında her iki taraf için faydalı olacak işbirliklerinin geliştirilmesini, Türkiye-Tacikistan ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesini sağlayacağız. Helal kalite altyapısı alanında varılan mutabakat zaptıyla, iki ülke arasında güvenilir bir helal belgelendirme sistemi oluşturacağız, helal belgeli ürün ve hizmet ticaretinin potansiyeli artıracağız. Sanayi ve teknoloji alanında imzalanan mutabakat zaptıyla iki ülke arasında sanayi ve teknoloji alanında, başta OSB'ler ve teknoparklar olmak üzere, farklı başlıklarda bilgi birikimi ve deneyiminin karşılıklı aktarılmasına imkan tanıyacağız. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, firmalarımız için güvenli bir yatırım ortamı tesis edip, ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi adına değerli kazanımlar sağlayacak. Karşılıklı yatırımlarımız için istikrarlı bir ortamı idame ettirmeyi amaçlayan anlaşmalarımız, iş çevrelerimizin mevcut yatırımlarını genişletmesine ve yeni yatırımların gerçekleşmesine imkan sağlayacak."

Bakan Kacır, gümrükler, ulaştırma, sağlık ve tıp bilimleri, eğitim gibi birçok stratejik alanda çalışmaların sürdürüldüğü anlaşmaların, müzakereleri tamamlanarak, imzalanmasını istediklerini dile getirdi.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de 23-24 Aralık 2021'de gerçekleştirilen Türkiye-Tacikistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nda ulaştırma bakanlıklarının mutabık kaldığı ikili ve transit taşımaların karşılıklı olarak serbestleştirilmesinin bir an önce hayata geçirilmesini temenni ettiklerini belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda, ülkemizin uluslararası eğitimdeki dünya markası Türkiye Maarif Vakfının Tacikistan'ın eğitim altyapısını güçlendirmede somut rol üstlenmeye hazır olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri kullanarak, Tacikistan ile her türlü işbirliğini değerlendirmekte kararlı. İki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere KEK toplantılarında mutabık kalınan hususları gerçekleştirmedeki kararlılığımızdan şüpheniz olmasın."

"Tacikistan Türkiye ilişkileri ivmelenecek"

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir de iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandıracak protokolde yatırım, sanayi, kültür ve eğitim alanlarındaki ilişkileri göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Belirlenen yol haritasının iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir pencere açacağına işaret eden Kabir, "Protokol ile ilişkileri yeniden gözden geçirdik ve önümüzdeki yıllar için iyi temeller oluşturduk. KEK Toplantısı, iki ülkenin ekonomik sosyal ilişkilerinin güçlenmesine destek olacak. İki ülke arasında çok iyi potansiyel mevcuttur ve bu potansiyelleri iyi kullanmalıyız." dedi.