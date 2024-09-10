Türkiye Yapay Zeka Ödülleri İçin Başvurular Başladı

Ekonomi

Türkiye'nin yapay zeka ekosistemine değer katan projeleri öne çıkarmak amacıyla Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği tarafından düzenlenen 1. Türkiye Yapay Zeka Ödülleri yarışmasına 12 Ekim'e kadar başvurular alınacak.

Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği Kurucu Başkanı İbrahim Kuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin yapay zeka ekosistemini global ölçekte güçlendirmek ve rekabetçi bir konuma taşımak amacıyla 1. Türkiye Yapay Zeka Ödülleri etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'de yapay zeka alanında çığır açan yenilikçi projelerin, yapay zeka teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayan birey ve kurumların ödüllendirileceğini anlatan Kuşçu, hedeflerinin ülkenin yapay zeka potansiyelini en üst düzeye çıkarmak olduğunu bildirdi.

"Yapay Zeka Araştırma ve Geliştirme", "İnovatif YZ Uygulama ve Teknoloji", "Veri Analitiği ve Büyük Veri İşleme", "Toplumsal Etki ve Sanat" ve "Başarılı YZ Start-Up" olmak üzere 5 kategoride ödül verileceğini anlatan Kuşçu, "12 Ekim'e kadar devam edecek Türkiye çapındaki başvuruların ardından 12 Aralık'ta ödül töreni düzenlenecek. Bu tarih AI4TR tarafından 'Yaşam İçin Yapay Zeka Günü' olarak ilan edilecek ve bu özel günün ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmesi için geniş çaplı bir kampanya başlatılacak. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar, aynı gün İstanbul'da düzenlenecek törenle açıklanacak. Ödül töreni, AI4TR'nin geniş takipçi ağı ve sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurulacak ve ai4tr.org.tr ve ai4trodulleri.org web siteleri üzerinden de paylaşılacak." diye konuştu.

Başvuruların, değerlendirme sürecinde yenilikçilik, toplumsal etki, teknik mükemmeliyet, uygulanabilirlik ve etik standartlara uyum gibi kriterler göz önünde bulundurulacağını dile getiren Kuşçu, kazanan projelerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtılarak sektörde bilinirliğinin de artacağını kaydetti.