Türkiye Yapay Zeka Ödülleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Yapay Zeka Ödülleri İçin Başvurular Başladı

Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği tarafından düzenlenen 1. Türkiye Yapay Zeka Ödülleri yarışmasına başvurular alınmaya başlandı. Yapay zeka alanında çığır açan projelerin ödüllendirileceği yarışmada, 5 farklı kategoride ödül verilecek. Başvuruların değerlendirme sürecinde yenilikçilik, toplumsal etki, teknik mükemmeliyet, uygulanabilirlik ve etik standartlar göz önünde bulundurulacak.

10.09.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yapay zeka ekosistemine değer katan projeleri öne çıkarmak amacıyla Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği tarafından düzenlenen 1. Türkiye Yapay Zeka Ödülleri yarışmasına 12 Ekim'e kadar başvurular alınacak.

Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği Kurucu Başkanı İbrahim Kuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin yapay zeka ekosistemini global ölçekte güçlendirmek ve rekabetçi bir konuma taşımak amacıyla 1. Türkiye Yapay Zeka Ödülleri etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'de yapay zeka alanında çığır açan yenilikçi projelerin, yapay zeka teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayan birey ve kurumların ödüllendirileceğini anlatan Kuşçu, hedeflerinin ülkenin yapay zeka potansiyelini en üst düzeye çıkarmak olduğunu bildirdi.

"Yapay Zeka Araştırma ve Geliştirme", "İnovatif YZ Uygulama ve Teknoloji", "Veri Analitiği ve Büyük Veri İşleme", "Toplumsal Etki ve Sanat" ve "Başarılı YZ Start-Up" olmak üzere 5 kategoride ödül verileceğini anlatan Kuşçu, "12 Ekim'e kadar devam edecek Türkiye çapındaki başvuruların ardından 12 Aralık'ta ödül töreni düzenlenecek. Bu tarih AI4TR tarafından 'Yaşam İçin Yapay Zeka Günü' olarak ilan edilecek ve bu özel günün ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmesi için geniş çaplı bir kampanya başlatılacak. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar, aynı gün İstanbul'da düzenlenecek törenle açıklanacak. Ödül töreni, AI4TR'nin geniş takipçi ağı ve sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurulacak ve ai4tr.org.tr ve ai4trodulleri.org web siteleri üzerinden de paylaşılacak." diye konuştu.

Başvuruların, değerlendirme sürecinde yenilikçilik, toplumsal etki, teknik mükemmeliyet, uygulanabilirlik ve etik standartlara uyum gibi kriterler göz önünde bulundurulacağını dile getiren Kuşçu, kazanan projelerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtılarak sektörde bilinirliğinin de artacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Yapay Zeka Ödülleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:15:04. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Yapay Zeka Ödülleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement