Türkiye'ye 2025 Yılında 6,3 Milyar Dolar Yatırım Girişi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Ağustos 2025'te paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine" göre, 2025 yılının ilk 6 ayında, Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

12 Ağustos 2025'te paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2025 yılının Haziran ayında, Türkiye'ye, 1,6 milyar dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti.

Güncel bu istatistikle beraber, yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı, 6,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk 6 ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 27'lik bir artış kaydedilirken 2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 281 milyar doları aştı.

Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken bu yatırımların 3,9 milyar doları yatırım sermayesi şeklindeydi. Yılın ilk yarısındaki toplam UDY'nin 2,2 milyar doları borçlanma araçları, 0,9 milyar doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı dönem içerisinde yatırım tasfiyelerinin 669 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, ilk 6 aydaki toplam UDY girişi 6,3 milyar dolar oldu.

En fazla yatırım toptan ve perakende ticarette gerçekleşti

2025 yılının ilk 6 ayı içerisinde gerçekleşen 3,9 milyar dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 1,8 milyar dolarlık yatırım girişi ile toptan ve perakende ticaret yüzde 47'lik bir pay aldı. Gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı, geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergileyerek aynı dönem içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 9'unu çekti. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 8'lik payı ile finans ve sigorta faaliyetleri ve yüzde 6'lık payı ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler oldu.

Yılık ilk 6 ayında en fazla uluslararası yatırım Hollanda, Kazakistan ve ABD'den geldi

2002-2024 dönemi toplamında yüzde 58'lik pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2025'in ilk 6 ayında yüzde 52'lik bir pay aldı. Aynı dönem içerisinde Orta Asya ülkeleri yüzde 20'lik paylarıyla Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci bölge olurken, 610 milyon dolarlık yatırımıyla Kazakistan bu değerdeki asıl itici güç oldu. 2025'in ilk yarısı özelinde bölgelere ek olarak ülkeler sıralamasına bakıldığında, Hollanda yüzde 35'lik bir payı beraberinde getiren 1,4 milyar dolarlık yatırımıyla en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 16 ile Kazakistan, yüzde 10 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yüzde 6 ile Almanya ve yüzde 5 ile Azerbaycan takip etti. - İSTANBUL