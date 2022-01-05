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Türkiye'yi "uçuracak" tesisler açılıyor - Son Dakika

Türkiye'yi "uçuracak" tesisler açılıyor

05.01.2022 12:20

Türkiye'nin havacılık sanayisindeki iddiasını artıracak Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi ve Kompozit Üretim Binası'nın da aralarında olduğu tesislerin resmi açılışı yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin havacılık sanayisindeki iddiasını artıracak Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi ve Kompozit Üretim Binası'nın da aralarında olduğu tesislerin resmi açılışı yarın gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen MMU Projesi'nin Mühendislik Merkezi'nin yanı sıra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) yapımı tamamlanan bir dizi tesis için yarın tören düzenlenecek. TUSAŞ'ta gerçekleştirilecek törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Açılışı yapılacak MMU Mühendislik Merkezi, 220 milyon lira yatırımla oluşturuldu. "Türkiye'nin beka projesi"nin yönetileceği merkezde 2 bin 300 kişi çalışacak.

Yüksek güvenlikli çözüm ve teknolojilerle donatılan merkezde, mühendisler dışarıya bağlı kalmadan tüm aktivitelerini bina içinde gerçekleştirebilecek.

65 bin metrekare alanı olan MMU Binası içinde spor merkezi, yemekhane ve otonom kütüphane gibi sosyal alanlar da yer alıyor.

Türkiye'nin en büyüğü olacak

Resmi açılışı yapılacak Kompozit Üretim Binası ve yardımcı tesisler için 412 milyon liralık yatırım yapıldı.

Söz konusu bina, Türkiye'nin en büyük kompozit tesisi ve dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit tesisi olma özelliğine sahip bulunuyor.

Kompozit Üretim Binası, ana üretim, boyahane ve yardımcı binalar olmak üzere 19 bloktan oluşuyor.

Dünyadaki hava yapısalları kompozit pazarının yüzde 2'sini karşılayacak kapasiteye sahip tesiste, 150 mühendis, 850 teknisyen görev yapacak.

Uzay için tasarım ve üretim yapılacak

Uzay Sistemleri Mühendislik (USM) Merkezi, 31 milyon lira yatırımla 390 günde tamamlandı.

Uzay alanındaki tasarım faaliyetleri ve donanım üretimleri için kurulan merkezde açık ofisler, toplantı odaları, "class 10 bin" ve "class 100 bin" temiz odaları, yemekhane, donanım ve yazılım laboratuvarları ve konferans salonu gibi alanlar yer alıyor.

Sistem, yazılım ve donanım tasarım, üretim, entegrasyon ve test laboratuvarlarını içeren USM'de 718 kişi görev yapacak.

Hava araçları için yerli ve milli çözümler

Fabrika Seviyesi Komponent Bakım Onarım Kontrol Merkezi 53 milyon lira yatırımla inşa edildi ve 510 kişiye istihdam sağlayacak.

Merkezde hava araçlarının işletiminde kullanılacak her türlü araç ve donanımın yüzde 100 milliliğini sağlayacak tasarım ve üretim süreçleri yürütülecek.

Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmaya hedefleyen milli kabiliyetler için mühendislik çalışmaları yürütülecek merkezde yerli kabiliyetler oluşturulacak.

16 fabrikanın açılışı gerçekleştirilecek

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi (HAB OSB), savunma sanayisinde ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olarak TUSAŞ'ın hemen yanında 730 hektarlık alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

HAB ile uzay ve havacılık alanlarında yerli sanayinin desteklenmesi, yerli ve yabancı firmaların bir araya getirilerek sinerji sağlanması ve yüksek katma değerli ürünler üretip ihracatın artırılması hedefleniyor.

OSB'de 2 kısımda yapımı planlanan altyapı çalışmalarının birinci kısmı tamamlandı. İkinci kısım altyapı işinde ise yüzde 90 seviyeye ulaşıldı. Çalışmaların bu yılın ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

Bölgede 152 sanayi parselinden 150'si tahsis edildi. Hizmet destek parselleriyle birlikte toplam parsel alanının yüzde 90'ı doldu. HAB'da sanayiciler tarafından yatırımı yapılıp tamamlanmış 18, yatırımı devam eden 57 tesis bulunuyor.

Törende, 16 fabrika ile HAB OSB Yönetim Binası'nın resmi açılışı yapılacak. Tamamı bittiğinde 150'si sanayi kuruluşu olmak üzere 300 işletmeye ev sahipliği yapacak HAB'ın tam olarak faaliyete geçmesiyle 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Firmaların Ar-Ge çalışmalarını yürüteceği TEKNOHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulum çalışmaları da HAB sınırları içindeki özel alanda sürüyor. TEKNOHAB, birçok ulusal ve uluslararası şirketi, önemli araştırma kurumlarını, teknoloji devlerini bölgeye çekerek; bölgedeki üniversitelerin, ilgili kurum ve kuruluşların desteğini alarak, yeni ve ileri teknoloji üretimi ve geliştirilmesi için özel imkanlar sunacak.

Türkiye'yi uçuracak tesisler açılıyor
Türkiye'yi uçuracak tesisler açılıyor
Türkiye'yi uçuracak tesisler açılıyor

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Havacılık, Türkiye, Milli, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'yi 'uçuracak' tesisler açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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