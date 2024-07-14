Türksat 6A'nın uzay yolculuğunda 3. ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın uzay yolculuğunda 3. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme süreci hakkında paylaşımda bulundu.

TÜRKSAT 6A'nın ateşleme aşamalarının başarıyla gerçekleşmeye devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Bugün 7 dakika süren 3. ateşleme sürecini de olumlu sonuçlandırdık. TÜRKSAT 6A, tarihi yolculuğunu ve yörüngesine ilerleyişini sürdürüyor." ifadesini kullandı.