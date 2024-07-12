Türksat 6A'nın Yörünge Transferi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türksat 6A'nın Yörünge Transferi Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ilk yörünge transferini gerçekleştirdiklerini ve ikinci ateşlemenin başladığını açıkladı. Uydunun 35 bin 786 kilometrelik dairesel yörüngeye taşınması için 5 ateşleme yapılacak.

12.07.2024 21:01
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ilk yörünge transferini gerçekleştirmiş olduklarını ve ikinci ateşlemenin başladığını bildirdi.

Kacır, bir televizyon kanalında katıldığı programda, Türksat 6A uydusuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türksat 6A'yı pazartesiyi salıya bağlayan gece uzaya fırlattıklarını anımsatan Kacır, uyduyla ilgili operasyonlarının devam ettiğini ve Türksat 6A ile Türk teknoloji tarihinde ilkleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kacır, Türksat 6A fırlatmasında uydunun yörüngeler arası transferinin Türkiye'nin insan kaynağı, mühendisleri ve araştırmacıları tarafından yapıldığını belirterek, "Ne demek bu? Uydu fırlatıldı, roketten ayrıldı. Daha sonra uydudan ilk sinyalleri aldık. Uyduya ilk komutu gönderdik. Bir sinyal, komut göndererek itki sisteminin vanasını açtık. Uydunun güneş panellerini komut göndererek açtık. Bunlar hep ilk." diye konuştu.

Uydunun 300 kilometre ve 70 bin kilometrelik eliptik yörüngede hareket ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi hedef uyduyu 35 bin 786 kilometre mesafede bir dairesel yörüngeye taşımak. Bu işlemi uzayda 5 ateşleme yaparak gerçekleştireceğiz. Uydunun üzerindeki kimyasal itki sisteminde ilk ateşlemeyi 2 gün önce yine ekiplerimiz 1 saat 20 dakika boyunca yaptılar. İlk yörünge transferini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi, ikinci ateşleme başladı. Yaklaşık 1 saat sürecek bu ateşleme. Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın 5 ateşleme manevrasıyla 35 bin 786 kilometrelik dairesel yörüngeye taşımış olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türksat 6A'nın Yörünge Transferi Başladı - Son Dakika

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