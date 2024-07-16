Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme başarıyla gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme başarıyla gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu olan Türksat 6A'nın ateşleme sürecinin devam ettiğini belirtti ve son ateşlemenin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bu sayede uydunun dönme hızı yavaşlatılmış oldu.

16.07.2024 22:55
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemelerin devam ettiğini belirten Uraloğlu, "21.50 itibarıyla başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı. Böylece uydumuzun dönme hızını yavaşlatmış olduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme başarıyla gerçekleşti - Son Dakika

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