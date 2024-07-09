Türksat 6A Uydusu Uzaya Gecikmeli Olarak Gönderilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Türksat 6A Uydusu Uzaya Gecikmeli Olarak Gönderilecek

CAPE Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, hava koşulları nedeniyle fırlatma saati ertelendi. SpaceX'in açıklamasına göre, fırlatma saati birkaç kez ertelendi ve ekipler hava durumunu takip etmeye devam ediyor. Türksat 6A uydusunun fırlatma operasyonu ileri saatlere kalma ihtimali bulunuyor.

09.07.2024 00:47
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CAPE Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak uzaya gönderilecek.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye saatiyle 00.20 olarak duyurulan fırlatma saatinin ertelendiği bildirildi.

Şirket, fırlatma saatinin ilk olarak 00.41'e, daha sonra da 01.00 ve 01.30'a ertelenmesini kararlaştırdı.

Fırlatmanın hava koşulları nedeniyle ertelendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Ekipler hava durumunu takip etmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Türksat 6A uydusunu fırlatma operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak ileri saatlere kalma ihtimali bulunuyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türksat 6A Uydusu Uzaya Gecikmeli Olarak Gönderilecek - Son Dakika
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