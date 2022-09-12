Türksat, 14 Eylül'de başlayacak Expo Tech'e iletişim desteği sağlayacak - Son Dakika
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Türksat, 14 Eylül'de başlayacak Expo Tech'e iletişim desteği sağlayacak

12.09.2022 10:50
Türksat, 14 Eylül'de başlayacak Expo Tech'e iletişim desteği sağlayacak

Türksat'ın iletişim desteği sağlayacağı Expo Tech / Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın ikincisi, 14-17 Eylül'de İzmir Fuar alanında düzenlenecek.

Türksat'ın iletişim desteği sağlayacağı Expo Tech/ Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın ikincisi, 14-17 Eylül'de İzmir Fuar alanında düzenlenecek.

Türksat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türksat'ın iletişim desteği vereceği fuarda, "Yeşil Mutabakat ve Temiz Enerji" kapsamında 12 panel, 10 konferans, 8 sektör toplantısı, B2B iş görüşmeleri ve hackathon, makeathon ve ideathon proje yarışmaları yapılacak.

"Yerli Üretim, Global Ticaret" temasıyla düzenlenecek fuarla sektöründe lider sanayicilerin tedarikçilerle buluşarak iş gücünü büyütmesi ve üretimlerde yerlilik oranının artırılması amaçlanıyor. Expo Tech'de otomotivden savunma sanayisine, tarımdan gıdaya, enerjiden bilişime kadar tüm sektörlerdeki teknolojiyi kullanan üreticiler yer alacak.

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Kaynak: AA

Türksat, İzmir, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türksat, 14 Eylül'de başlayacak Expo Tech'e iletişim desteği sağlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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