Türkşeker Genel Müdürü Alkan: "Şekerin tadını kaçırtmayız" - Son Dakika
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Türkşeker Genel Müdürü Alkan: "Şekerin tadını kaçırtmayız"

24.04.2022 11:33
Türkşeker Genel Müdürü Alkan: "Şekerin tadını kaçırtmayız"

Genel merkezi Bursa'da bulunan TR-Düşünce Kulübü'nün düzenlediği iftar yemeğine katılan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Şekerin tadını kaçırtmayız" dedi.

Genel merkezi Bursa'da bulunan TR-Düşünce Kulübü'nün düzenlediği iftar yemeğine katılan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Şekerin tadını kaçırtmayız" dedi.

Uzun yıllar Bursa'da da görev yapan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürü Mücahit Alkan, katıldığı iftarda üç yıl önce göreve geldiği Türkşeker'in çalışmaları, hedefleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Zor zamanda zor bir göreve geldiğini belirten Alkan, "Teşhis olmadan tedavi olmaz" diyerek çözüm odaklı, analitik düşünce ve ortak akılla zorluğu yendiklerini söyledi.

25 yıldır özelleştirme çerçevesinde olduğu için atıl durumda bırakılan kurumu 5 yıllık planla ayağa kaldırdıklarını ve özelleştirme çerçevesinden çıkartarak bir ilki başardıklarını ifade eden Alkan, "Tarladan ürün alım garantili sözleşmeli tarım anlaşması yaparak çiftçimizi destekliyoruz. Şeker pancarı dışında buğday, arpa, ayçiçeği, mısır, domates gibi birçok ürüne de destek veriyoruz. Bu ürünleri ekonomik açıdan zorda olan sanayicimizin fabrikalarında işleyerek onlara da destek çıkıyoruz. Ürünlerimizi RFG dediğimiz rafta fiyat garantisi veren marketlere vererek tüketicilerimizi koruyoruz. Fabrikalarımızda kurduğumuz eko sistem sayesinde üretim maliyetlerimiz de düşüyor. Pandemi dönemi karaborsaya düşen alkolün üretimini artırarak hastanelerin ve kolonya, dezenfektan firmalarının imdadına yetiştik. Son dönemde gündeme gelen şeker fiyatlarındaki artışı da Türkşeker olarak engelleyerek fiyatı dengeledik. Bu ülkenin toprakları çok bereketli, yeter ki umutsuzluğa kapılmayalım ve birlik içinde çalışalım, üretelim. Her işin başı plan. Sistemi kuran ve çalışan dünyayı yönetir. Türkiye'de hiçbir ürün konusunda sıkıntı çekilmeyecektir" dedi. - BURSA

Türkşeker Genel Müdürü Alkan: Şekerin tadını kaçırtmayız
Türkşeker Genel Müdürü Alkan: Şekerin tadını kaçırtmayız
Türkşeker Genel Müdürü Alkan: Şekerin tadını kaçırtmayız

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Türkiye Şeker Fabrikaları, TÜRKŞEKER, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkşeker Genel Müdürü Alkan: 'Şekerin tadını kaçırtmayız' - Son Dakika


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