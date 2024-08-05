Türkşeker, Türkiye'nin İlk Yerli Şeker Pancarı Tohumlarını Hasat Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkşeker, Türkiye'nin İlk Yerli Şeker Pancarı Tohumlarını Hasat Ediyor

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) tarafından geliştirilen Türkşeker 2023 ve Türkşeker 2053 adlı yerli şeker pancarı tohumlarının hasat ve harman işlemleri başladı. Türkşeker, yerli şeker pancarı tohumu üretimi için önemli çalışmalar yaparak dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor.

05.08.2024 11:18
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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) tarafından geliştirilen "Türkşeker 2023" ve "Türkşeker 2053" adlı ilk yerli şeker pancarı tohumlarının hasat ve harman işlemleri gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yaklaşık 30 yıl önce Türkşeker'e bağlı Şeker Enstitüsü'nde yapılan bilimsel araştırmalarla başlayan yerli şeker pancarı çeşidi geliştirme çalışmalarına son dönemde hız verildi.

Ülkede yerli şeker pancarı tohumu bulunmamasından dolayı Türkşeker, bu hususu önemli bir misyon olarak belirledi.

Şirket, soruna ivedi ve kalıcı çözüm üretmek amacıyla Ankara'nın Etimesgut bölgesindeki Şeker Enstitüsü bünyesinde uzun yıllardır yürütülen ıslah çalışmalarına verdiği desteği son yıllarda önemli düzeyde artırdı.

Özellikle teknik personelden oluşan bir araştırma ekibi oluşturuldu, tam donanımlı laboratuvarlar kuruldu ve altyapı imkanları revize edilerek iyileştirildi. Ayrıca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi ile işbirliği protokolleri imzalanarak, bu konudaki uzman akademisyenlerin katkısıyla ortak çalışmalar yürütülüyor.

Yerli şeker pancarı tohumu üretim izni 2022'de alındı

Moleküler biyolojik yöntemler kullanılarak kalite ve verimin en üst düzeyde olacağı yerli şeker pancarı çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik adımlar sayesinde "Türkşeker 2023" ve "Türkşeker 2053" isimli çeşitler geliştirildi. Bu çeşitler için 28 Ocak 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünden üretim izni alındı.

Çeşitlerin tescili için yapılan saha ve test aşamaları başarıyla geçildi. Bu yıl 4 Nisan'da "Türkşeker 2023" ve "Türkşeker 2053" adlı tohumlar tescil edilerek, Bakanlığın "Milli Çeşit Listesi"ne kaydedildi. Bu sayede dışa bağımlılıktan kurtulmanın ilk adımları atılmış oldu.

Tescil edilen her iki çeşidin de tohum üretimi için bu yıl Amasya'nın Merzifon ilçesinde adım atıldı. İlk yerli şeker pancarı tohumlarının hasat ve harman işlemi de başladı. Gelecek yıl ilkbaharda pancar çiftçilerine dağıtımı yapılmak üzere hasat edilen tohumların işlenme süreci gelecek aylarda tamamlanacak.

Hasadı yapılan ilk milli ve yerli şeker pancarı tohumlarının verimleri ve kaliteleri, dünyanın en iyi çeşitleriyle rekabet edebilecek düzeyde görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkşeker, Türkiye'nin İlk Yerli Şeker Pancarı Tohumlarını Hasat Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkşeker, Türkiye'nin İlk Yerli Şeker Pancarı Tohumlarını Hasat Ediyor - Son Dakika
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