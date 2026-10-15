TÜRKTOB Başkanı Yıldırım, fide üreticisi üye sayısının 320'ye çıktığını söyledi - Son Dakika
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TÜRKTOB Başkanı Yıldırım, fide üreticisi üye sayısının 320'ye çıktığını söyledi

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TÜRKTOB Başkanı Yıldırım, fide üreticisi üye sayısının 320\'ye çıktığını söyledi
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TÜRKTOB Başkanı Kayhan Yıldırım, fide üreticisi üye sayısının 320'ye çıktığını, sebze fide üretiminin ise 7 milyarın üzerinde olduğunu söyledi. Yıldırım, fide üreticilerinin büyük kısmının Antalya'da yer aldığını, kentin ülke tarımının fide ihtiyacının merkezi olduğunu ifade etti.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kayhan Yıldırım, Türkiye'de fide üretim sektörünün son yıllarda önemli gelişme kaydettiğini ve özellikle tohumculukta yaşanan büyümenin fideye de yansıdığını söyledi.

Yıldırım, AA muhabirine, ülke genelinde tarım sektörünün son yıllarda ciddi ivme kazandığını anlattı.

Tohumdan fideye, üretimin her aşamasında üreticilerin bilinçlenerek yatırım yaptığını ve bunun meyvelerinin de toplandığını ifade eden Yıldırım, fide sektörünün de gelişmelerden nasibini aldığını kaydetti.

Hem fide üreten hem de AR-GE çalışmalarına ağırlık veren firma sayısının arttığını dile getiren Yıldırım, "Türkiye genelinde 2000'li yıllarda 30-40 olan üye sayımız şu anda 320'ye çıktı." dedi.

Yaklaşık 2 yıl önce Avrupa Fideciler Birliği toplantısının Antalya'da yapıldığını anımsatan Yıldırım, kentteki üretim tesislerini toplantıya katılan yabancı firmaların temsilcilerine gezdirdiklerinde, Türkiye'nin dünyada rekabet etme gücünün çok yüksek olduğunu net bir şekilde gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin fide üretiminde iyi bir konumda olduğunun altını çizen Yıldırım, "Verilere göre 7 milyarın üzerinde sebze fide üretimimiz var. Bu gelişim özellikle sertifikalı tohum, hibrit tohum kullanımının, üretim kapasitemizin ve fideye talebin artması ile teknolojinin yakından takip edilip yatırımların bu yönde yapılmasıyla sağlandı." diye konuştu.

Yıldırım, akla gelebilecek tüm sebzelerin fidesinin örtü altı tarımda üretilebildiğini kaydetti. Bir üründe birden fazla çeşit olabildiğine işaret eden Yıldırım, sivri biber, kapya biber gibi farklı çeşitlerin fidesinin de üretildiğini belirtti.

Ülke tarımının fide ihtiyacının büyük bir bölümü Antalya'dan

Türkiye'deki fide üreticilerinin büyük bir kısmının Antalya'da yer aldığını dile getiren Yıldırım, örtü altı tarım alanlarının ve modern seraların büyük bir oranına sahip kentin, sebze fidesi başta olmak üzere ülke tarımının fide ihtiyacının merkezi konumunda olduğunu ifade etti.

Tohumun fideye dönüşme serüveni hakkında bilgi veren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çiftçiden gelen sipariş üzerine temin edilen tohumlar için yetiştirme ortamı hazırlanarak viyollere ekiliyor. Sıcaklık ve nem kontrolü olan çimlendirme odalarında her tohuma göre istenilen süre tutulup seraya alınıyor. Serada tohumun çimlenmesi ile başlayan süreç, sulama, gübreleme ve ilaçlama aşamalarından geçerek sağlıklı kök, gövde elde ediliyor. En son homojen yani tek boy fide teslim edebilmek için tek tek işçilik yapılarak üreticiye istediği fide teslim ediliyor."

Kaynak: AA
AntalyaEkonomiKayhanGüncelSon Dakika

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