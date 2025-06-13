TürkTraktör Güneş Enerjisi ile Sürdürülebilirlik Hedefinde

TürkTraktör, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Ankara'daki fabrikasının elektrik ihtiyacının tamamını güneş enerjisinden karşıladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, kurulumunu Entek Elektrik'in üstlendiği, 7,8 milyon avroluk yatırımla Sivas'ta devreye giren 13 megavat elektrik (MWe) gücündeki güneş enerjisi santrali (GES) ile Ankara'daki fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Santralin yıllık 22 bin 537 megavat saat üretim kapasitesiyle TürkTraktör Ankara'daki fabrikasının elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, söz konusu GES'in sürdürülebilirlik taahhütleri açısından kıymetli bir adım olduğunu belirtti.

Sejourne, sürdürülebilirliği en önemli odak noktalarından biri olarak gördüklerini vurgulayarak, 'Geleceğe Hazırlar' amaçları doğrultusunda çevreci traktör ve ekipmanlarla çiftçilerini desteklerken, üretim başta olmak üzere operasyonlarının tamamında sürdürülebilir olmaya özen gösterdiklerini aktardı.

Sejourne, "Ankara Fabrikamızın enerji ihtiyacına yönelik ilk adımı geçtiğimiz yıl çatı GES sistemiyle birlikte atmıştık. Sivas'ta 7,8 milyon avroluk yatırımla devreye aldığımız santral yaklaşık 19 hektarlık alanda yer alıyor. 13 MWe güce sahip olan Sivas GES'te yıllık 22 bin 537 MWh üretim yapmayı hedefliyoruz. Sivas GES tesislerimiz ve fabrikamızın çatısında yer alan paneller sayesinde Ankara Fabrikamızın elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından üretir duruma geliyoruz." ifadelerini kullandı.