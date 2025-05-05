TÜROB Genel Kurulu\'nda Müberra Eresin yeniden başkan seçildi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 25'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda güven tazeledi.

TÜROB'un 25. Olağan Genel Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda tek liste ile seçime gidilirken, oylama sonucunda TÜROB'un yönetim kurulu belli oldu.

Buna göre, Müberra Eresin Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilirken, Hediye Güral Gür, Taner Yallagöz ve Temel Aygün Başkan Yardımcısı, İsmail Taşdemir de Genel Sekreterlik görevine devam edecek.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, genel kurulda yaptığı konuşmada, İstanbul'un marka değerini artıracak, ticaretin ve ekonominin gelişmesini sağlayacak her alanın İTO'nun ilgi alanı olduğunu belirterek, turizmin bunların başında geldiğini söyledi.

İstanbul'da ilk turizmle ilgili aktivitenin 1863'te organize edilen sanayi fuarı olduğunu ve bu fuar vesilesiyle kente yurt dışından iş heyetlerinin geldiğini hatırlatan Avdagiç, "Bu, turizm ve ticaretin ne kadar iç içe olduğunun önemli bir göstergesi. Bu yüzden İTO olarak Turizmi Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) ile beraber tarihsel bir mesuliyetin yansıması olarak buradaki süreçlerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

"Kongre turizminin şehrimize olan katkısını önemsiyoruz"

Avdagiç, TUGEV ve ICVB'nin küresel turizm ve kongre sektörlerinde İstanbul'u temsil ettiğini ve pazar payını sürekli artırmak ve daha nitelikli hale getirmek için önemli çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Kongre turizminin şehrimize olan katkısını önemsiyoruz. Kongre turizmine katılan katılımcılar diğer turistlere göre en az 4-5 kat daha fazla harcama yapıyor, daha fazla şehre gelir bırakıyor." diye konuştu.

İstanbul turizminin güçlü yönlerinden bahseden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmalara göre en avantajlı olan konularımız toplantı mekanlarımız, nitelikli otel imkanlarımız ve uluslararası erişilebilirlik olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda şehrimizin altyapısının ve hizmet kalitesinin özellikle Avrupa şehirlerine kıyasla ne kadar yüksek seviyede olduğunu görebiliyoruz. Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (ICCA) verilerine göre İstanbul şu anda Avrupa'da 16, dünyada 21. sırada. Biz bunu en kısa zamanda ilk 10'a sokmaya çalışıyoruz."

"2025'te destek verdiğimiz 15 kongre İstanbul'da realize edilecek"

Avdagiç, 2024'te ICVB olarak doğrudan ve dolaylı olarak İstanbul'a çok sayıda kongre kazandırdıklarının ve sayıları 50 ile 7 bin 300 arasında değişen 88 uluslararası kongreye ev sahipliği yaptıklarının altını çizerek, "Önümüzdeki dönemde daha fazla kongrenin olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2025'te destek verdiğimiz 15 kongre İstanbul'da realize edilecek. 2026 ve sonrası için de birçok kongrenin İstanbul'a gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl çalışmasına başladıkları ve bu yıl tamamlama aşamasına geldikleri İstanbul Turizm Endeksi projesiyle İstanbul'daki turizm verilerini daha nitelikli ve gerçekçi şekilde ortaya koymaya çalışacaklarını belirten Avdagiç, şöyle devam etti:

"Amacımız sektör paydaşlarının kaynaklarını daha etkin şekilde kullanmasını sağlamak. Uluslararası turizm fuarlarına TUGEV olarak ciddi şekilde katılım sağlıyoruz. Bu şekilde İstanbul'un tanıtımına, kongre turizmine katkı vermeye devam ediyoruz. Hepimizin elini taşın altına koymasıyla turizmin sorunlarını hızlı bir şekilde aşabileceğimizi düşünüyoruz. Turizm sürekli bir öncekinden daha fazla ilgi isteyen, sürekli çalışma gerektiren bir alan. Dolayısıyla bazı konuların daha sorun çıkmadan çözülmesi ve ortadan kaldırılması önem arz ediyor."

Avdagiç, İstanbul'da oda fiyatlarının ucuz kaldığına değinerek, İstanbul'un oda fiyatlarını daha makul bir noktaya çekmek için çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul'a gelen konukların daha az alışveriş yaptığını da kaydeden Avdagiç, "İstanbul'a gelen konuklarımız taksilerden ve yeme içmenin pahalılığından şikayet etmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla bakanlık, valilik, yerel yönetimler, odalar, turizmle ilgili kuruluşlar ve STK'lerle beraber İstanbul'un cazibesini sürekli olarak yukarı çekecek çalışmalarımıza her zamankinden daha fazla zaman ayırmamız ve enerji sarf etmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum." dedi.

"İstihdam sayısı 1,5 milyonu geçmiş durumda"

TÜROB Başkanı Müberra Eresin de Birliğin sürdürülebilirlikten yapay zekaya, dijitalleşmeden yeşil dönüşüme kadar birçok alanda kendini yenileyebilen örnek bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Sektörde faaliyet gösteren üyelerin başarılı yatırımları ve bu yatırımlardan doğan kazanımların ülke ekonomisinin gelişmesine, turizm altyapısının güçlenmesinde ve istihdamın yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadığını belirten Eresin, turizm sektörünün 60 milyonu aşan turist sayısı ve yaklaşık 2 milyon yatak kapasitesine ulaştığını dile getirdi.

Eresin, "Türkiye'de turizm yatırımlarının toplam maliyeti yaklaşık 90 milyar dolara ulaşmışken istihdam edilen kişi sayısı da 1,5 milyonu geçmiş durumda. Doğrudan 54 sektörü etkileyen turizm, yıllık 30 milyar dolar üzerinde satın alma hacmiyle ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

"2025 hedefimiz 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir"

Eresin, yalnızca gelen turist sayısına değil, gelen turistin niteliğine odaklanan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, "2025 hedefimiz 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir. Bu hedefe ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmaya hep birlikte devam ediyoruz. 2025 hedeflerimize ulaşmamızda maalesef en önemli engelin yurt dışında ülkemize yönelik oluşan pahalı algısı olduğunu, bu durumun ancak döviz kurlarındaki artışla aşılabileceğinin altını özellikle çizmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Tesislere yönelik denetimlere değinen Eresin, şunları kaydetti:

" Kartalkaya'daki yangının ardından tesislere odaklanılarak başlatılan ve farklı kurumların katılımıyla süregelen denetimler süreç içerisinde özünden sanki biraz saparak yangın tedbirleri dışındaki hususları kapsar hale gelmiştir. Sektör olarak ilgili her kurumun denetimine her zaman hazırız. Ne var ki işletmelerin kazanılmış yasal haklarının göz ardı edilmeksizin kamu otoritelerinin işlemlerinin bu çerçevede yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Beklentimiz de bu doğrultudadır. Öte yandan bu denetimlerin öncelikle aslında yıllardır muzdarip olduğumuz kayıt dışı faaliyet gösteren ve turizm işletme belgesi bulunmayan tesislerde yoğunlaştırılmasının amaca daha uygun olacağı şüphesizdir."

Eresin, Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan işbirliği sonucunda Şişli Kervansaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adının TÜROB 50. Yıl Şişli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildiğini ve okulun TÜROB himayesine alındığını sözlerine ekledi.