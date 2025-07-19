TÜRSAB'dan AB Komisyonu'nun Schengen vizesi adımına ilişkin değerlendirme - Son Dakika
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Ekonomi

TÜRSAB'dan AB Komisyonu'nun Schengen vizesi adımına ilişkin değerlendirme

19.07.2025 11:33
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vizesine kolaylaştırma getiren gelişmelere ilişkin, "Son iki yıldır en yoğun çalıştığımız, Yönetim Kurulu Üyelerimizin ilgili bakanlıklarla en çok istişare ettiği, pek çok Avrupa ülkesinin...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vizesine kolaylaştırma getiren gelişmelere ilişkin, "Son iki yıldır en yoğun çalıştığımız, Yönetim Kurulu Üyelerimizin ilgili bakanlıklarla en çok istişare ettiği, pek çok Avrupa ülkesinin misyon temsilcilikleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğimiz vize sorunuyla ilgili yaşanan bu gelişmeyi olumlu olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlıkaya, Schengen vize sürecindeki kolaylaştırmayla ilgili Avrupa Komisyonu'nun 15 Temmuz 2025 tarihli uygulama kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bağlıkaya, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı ve TÜRSAB'ın yoğun girişimleri neticesinde alındığını ve vize süreçlerinde belli bir rahatlama yaratacağını vurgulayarak, "Son iki yıldır en yoğun çalıştığımız, Yönetim Kurulu Üyelerimizin ilgili bakanlıklarla en çok istişare ettiği, pek çok Avrupa ülkesinin misyon temsilcilikleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğimiz vize sorunuyla ilgili yaşanan bu gelişmeyi olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ancak vize randevularında yaşanan sorunlar ise devam ediyor. Bu soruna yönelik de adımlar atılması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Kararı "vize sıkıntısını azaltacak bir adım" olarak tanımlayan Bağlıkaya, Schengen vizesinde en büyük sorunun randevu olduğunu, bu noktada seyahat acentelerinin değil, aracı kuruluşların sorgulanması gerektiğini kaydetti.

"Vize randevularında yeni düzenlemeler yapılması kaçınılmaz"

Bağlıkaya, vize randevusu alma sürecindeki sıkıntıların giderilmesi için de benzer bir hassasiyet beklendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Genellikle ilgili ülkelerin belirledikleri aracı kuruluşlar üzerinden yürütülen randevu süreçleri aylara yayılabiliyor ve gerek vatandaşlarımız gerekse seyahat acentelerimiz bunun sonucunda büyük mağduriyetler yaşayabiliyor. Bu noktada aracı kuruluşların kontrol ve denetimi büyük önem arz ediyor. Ayrıca, vize randevusu hizmetinin az sayıdaki aracı kuruluş tarafından veriliyor olmasının yol açtığı tekelleşmenin de önüne geçilmesi gerekiyor. Vize randevu alımları noktasında yeni düzenlemeler yapılmasının kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Vize randevularının fahiş fiyatlara satılması ve vize randevularının adil şekilde dağıtılması sağlanmazsa sorunun ana kaynağı göz ardı edilmiş olur."

Bağlıkaya, AB Komisyonu'nun açıklamasında, "Kararın seyahat acenteleri tarafından yapılan usulsüzlükler, dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve hizmet pasaportlarıyla ilgili şeffaflık eksikliği gibi vize prosedürünü olumsuz yönde etkileyen konuları ele almak için Türk yetkililerle daha geniş katılımlı görüşmeler sonucunda alındığı" şeklindeki ifadelerin sektörü zan altında bırakacak nitelikte olduğunu dile getirdi.

TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin vize prosedürlerine son derece hassasiyetle yaklaştığını kaydeden Bağlıkaya, "Acenteler vize başvurularının prosedürlere uygun hazırlanması hususundaki profesyonel yaklaşımları ile Türk vatandaşlarının bu noktada da tercih sebebi olmaktadırlar. TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere yetkili mercilerin kontrol ve denetimine tabi olup, ilgili ülke temsilciliklerinin yetki verdiği vize hizmeti sunan acentelerimiz ise bu alandaki en güvenilir kuruluşlardır. Dolandırıcılık ya da sahtecilik olayları seyahat acentelerine mal edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Bağlıkaya, TÜRSAB'ın vize sorununun başından bu yana sürecin yakın takipçisi olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra da gerek AB Komisyonu'nun yeni kararının pratikte uygulanması gerekse randevu süreçleriyle ilgili olarak konuyu yakından takip edeceğiz ve oluşabilecek sorunların çözümü noktasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Vize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRSAB'dan AB Komisyonu'nun Schengen vizesi adımına ilişkin değerlendirme - Son Dakika

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