TUSAŞ, Kahramanmaraş\'ta yeni tesis açılışını gerçekleştirdi

Ekonomi

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramanmaraş'ta faaliyetlerini yürüteceği tesisin açılışı düzenlenen törenle açıldı. İlk etabı Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 yıllığına kiralanan binada olacak tesiste altyapı, makine ve ekipman kurulumunun ardından uçak ve insansız hava araçları ekipmanları üretilecek.

6 Şubat tarihli depremlerde yaşanan felakette binlerce insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'ta, iş adamlarının ve sanayi esnafının yüzünü güldürecek proje hayata geçti.

Kurulum aşamasının ardından faaliyetine başlanan Türkoğlu'ndaki TUSAŞ tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde Kahramanmaraş, savunma sanayi noktasında, yeni kümelenmesiyle ve yüzlerce tedarikçi firmasıyla beraber yüzyılın kabuk değişimini yaşayacak. Projenin en büyük amacı, deprem sonrası iyileşmenin ve normale dönerek kentin ticaretinin ve uzay sanayisinin gelişmesini sağlamak.

Deprem bölgesi istihdamla kalkınacak

İstiklal Üniversitesi de artık İstiklal Teknik Üniversitesi olacak, tamamıyla uzay ve havacılık noktasında eğitim faaliyetlerini yürütecek. Üniversite bünyesinde Meslek Yüksek Okulu da kuruluyor. Oradan mezun olan öğrenciler ise aynı zamanda şehirdeki savunma sanayi tesislerinde işe başlayacak.

Uçak ve helikopter parçası üretimi yapılacak tesiste ilk aşamada TUSAŞ tarafından eğitimden geçirilen 200 kişi istihdam edilecek.

Programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Bugün açılışını yaptığımız tesisimizde TUSAŞ'ın birçok programa destek vermek üzere mühendislik faaliyetleri ve teknolojik araştırmalar gerçekleştirilecek. Öncelikli olarak havacılık anlamında yapışanları geliştirmesi anlamında çalışmalar yapılacak. Havacılık yapısalları üretim tesisinde uçak, İHA ve helikopter parçaları üretilecektir. Tesisimizde ikinci aşamada daha büyük bir tesisi 4 yıl içinde kurmayı hedefliyoruz. Depremzede vatandaşlarımız 4 ay eğitimin ardından göreve başladılar" dedi.

Yapılan duanın ardından tesis hizmete açıldı. - KAHRAMANMARAŞ