TUSAŞ ve GE Aerospace'ten HÜRJET Anlaşması - Son Dakika
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Ekonomi

TUSAŞ ve GE Aerospace'ten HÜRJET Anlaşması

TUSAŞ ve GE Aerospace\'ten HÜRJET Anlaşması
23.07.2025 16:52
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TUSAŞ ve GE Aerospace, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı için F404 motorları üzerinde işbirliği anlaşması imzaladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile GE Aerospace, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Programı kapsamında önemli bir mutabakat zaptına imza attı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuarda TUSAŞ ve GE Aerospace, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'nın geleceğine yönelik masaya oturdu. Taraflar, gerçekleştirilen iyi niyet anlaşmasıyla, F404 turbofan motorlarını ve geleceğe yönelik potansiyel işbirliklerini güçlendirme kararı aldı.

Geleceğe yönelik F404 turbofan motorlarının HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'nda kullanılması ve motorların entegrasyonu için gerekli tedarik faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Yeni prototiplerin gerçekleştireceği uçuş test faaliyetleri kapsamında da işbirliğinin artırılarak GE Aerospace tarafından desteklenmesi hedeflendi. Tüm bu potansiyel işbirliklerine ek olarak F404 motorunun bakım, onarım ve revizyonu kapsamında ilave adımların atılması kararlaştırıldı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ileri teknoloji kapasitesini ön plana çıkarmayı hedefleyen bu işbirliği, HÜRJET'in başarılarını güvence altına alarak küresel anlamda potansiyelini güçlendirmesine imkan tanıyacak.

"Mutabakat zaptının tüm taraflara başarı getireceğine inanıyoruz"

Mutabakatla ilgili açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET'in modern aviyonik ve yüksek performans özelliklerinin yanı sıra tek motorlu, çift koltuklu konfigürasyonda mükemmel performans sunduğunu belirtti.

HÜRJET'in modern pilot eğitiminde kritik rol üstlendiğine işaret eden Demiroğlu, "Bu mutabakat zaptının tüm taraflara başarı getireceğine inanıyoruz. HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'mız son dönemde büyük işler başardı. Bugüne kadar 210'un üzerinde uçuşu geride bıraktı. Denizaşırı önemli uçuşlar gerçekleştirerek kabiliyetlerini yurt dışındaki fuarlarda sergiledi. Bu başarılarının neticesinde HÜRJET'in geleceği için İspanyol şirketlerle de önemli anlaşmalara imza atıldı. Bu başarıların artırılması için GE Aerospace ile işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Hedefimiz, havacılık ve savunma endüstrisinde küresel liderliktir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TUSAŞ ve GE Aerospace'ten HÜRJET Anlaşması - Son Dakika

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