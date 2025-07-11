TÜSEDAD'dan Ortak Çiğ Süt Maliyeti Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜSEDAD'dan Ortak Çiğ Süt Maliyeti Çağrısı

TÜSEDAD\'dan Ortak Çiğ Süt Maliyeti Çağrısı
11.07.2025 12:03
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TÜSEDAD, çiğ süt maliyetlerini şeffaflaştırmak için sivil toplum kuruluşlarını komite kurmaya davet etti.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), çiğ süt maliyetinin hesaplanmasıyla ilgili üreticiyi temsil eden tüm sivil toplum kuruluşlarını ortak bir maliyet hesaplama komitesi kurmaya davet etti.

TÜSEDAD'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, dernek olarak, çiğ süt üretiminde doğru ve şeffaf maliyet hesaplamalarının sektör açısından hayati önem taşıdığına inanıldığı belirtildi. Bu doğrultuda, TÜSEDAD'ın kamuoyuna sunulan maliyet verilerinin daha sağlıklı ve ortak bir zeminde oluşabilmesi adına, sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmayı hedeflediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süt üretiminde son yıllarda yaşanan belirsizlikleri ve farklı kurumlarca açıklanan birbirinden farklı çiğ süt maliyetlerini ortadan kaldırmak adına, Türkiye'de üreticiyi temsil eden tüm sivil toplum kuruluşlarını ortak bir maliyet hesaplama komitesi kurmaya davet ettik. Bu komite sayesinde artık farklı farklı maliyetler değil, tüm üreticilerin onayladığı ortak bir çiğ süt üretim maliyeti hesaplanabilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Bu adımın, üreticinin sesi olmak, tüketicinin güvenini kazanmak ve sektörün tüm paydaşlarını ortak zeminde buluşturmak için atılmış bir adım olduğu belirtilen açıklamada, "Bu komitenin çalışmaları ve onayıyla hesaplanmış olan çiğ süt maliyetinin, kamuoyu ile paylaşılmasının süt sektörünün gelecek politikalarının belirlenmesine ışık tutacağına inancımız tamdır. Biliyoruz ki, diğer STK'ler de kısa süre içinde bu komite için özveri ile çalışacak ve sektör artık tek ses, tek yürek olacak" ifadesini yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Ekonomi, Üretim, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSEDAD'dan Ortak Çiğ Süt Maliyeti Çağrısı - Son Dakika

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