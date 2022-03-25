TÜSİAD heyeti Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

TÜSİAD heyeti Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulundu

25.03.2022 17:51
TÜSİAD heyeti Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulundu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin başkanlığındaki heyet, 21-23 Mart tarihlerinde Dubai ve Abu Dabi'de kamu kurumları, iş dünyası örgütleri ve finans kuruluşlarıyla görüştü.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin başkanlığındaki heyet, 21- 23 Mart tarihlerinde Dubai ve Abu Dabi'de kamu kurumları, iş dünyası örgütleri ve finans kuruluşlarıyla görüştü.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD heyetinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri İrem Oral Kayacık ve Serkan Sevim, Yönetim ve Yuvarlak Masalar Kurulu Üyesi Meltem Akol, Körfez Network Başkanı Bilgün Gürkan, Dubai Network Koordinatörü Arda Tokbaş, TÜSİAD üyeleri Nüket Küçükel Ezberci, Bahadır Balkı, Alp Karaağaç, Kaan Kiziroğlu, Fevzi Toksoy, Körfez Network Üyesi Aydın Öz, Küresel Ekonomik İlişkiler Direktörü Tamer Şen ve Küresel Ekonomik İlişkiler Kıdemli Uzmanı Başat Şimşek yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlenen ziyarette TÜSİAD heyeti, Dubai'de BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Mariam Almheiri, DP World Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sultan Bin Sulayem, Dubai Uluslararası Finans Merkezi CEO'su Arif Amiri ile bir araya geldi.

EXPO 2020'de diğer pavilyonların yanı sıra Türkiye pavilyonu da ziyaret edilerek yetkililerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyetin Dubai Ticaret Odası ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı, daha önce başlamış olan tarım-gıda ve sağlık sektöründeki ortak çalışmalara dijitalleşme ve girişimcilik gibi alanların da eklenerek derinleştirilmesinde mutabık kalındı.

TÜSİAD heyeti, daha sonra Abu Dabi'ye geçerek BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile görüştü.

Heyet, Abu Dabi Ticaret Odası, Abu Dabi Ticaret Bankası, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) temsilcileri ile de temaslarda bulundu. Abu Dabi Ticaret Odası ile bir iş birliği mutabakatı imzalandı. Son olarak, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katılım sağlandı.

Dubai'de temaslarına devam eden heyet, Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve TÜSİAD üye şirketlerinin Dubai'de yerleşik temsilcilerinden oluşan TÜSİAD Dubai Network üyeleri ile bir araya geldi. Ayrıca Al Ghurair Group Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen heyet, Gelecek Müzesi'ni de ziyaret etti.

Görüşmelerde ikili ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması, bu amaçla oluşturulabilecek iş birlikleri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, iki ülke arasındaki resmi ilişkilerin son dönemde iyileşmesinin ekonomik ilişkiler için itici güç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İki ülke özel sektörlerinin her şartta iş birliğini sürdürmesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan, son aylarda iyileşen siyasi ilişkilerin yarattığı rüzgarı arkamıza alarak önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da güçlendireceğimize ve taşıdığı potansiyele yaklaştıracağımıza inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın şubat ayındaki ziyaretinde imzalanan anlaşmalardan biri olan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın da bir an önce müzakere edilerek hayata geçirilmesinin ilişkilerimize ivme katacağını düşünüyoruz."

YORUMLAR
500
'Katılım Genç Gelişim' programının sertifika ve proje ödül töreni Gaziantep'te gerçekleştirildi 'Katılım Genç Gelişim' programının sertifika ve proje ödül töreni Gaziantep'te gerçekleştirildi ABD, Fas, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanları İsrail'de buluşacak ABD, Fas, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanları İsrail'de buluşacak

Birleşik Arap Emirlikleri, Murat Özyeğin, Finans, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD heyeti Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:59 Altının kilogram fiyatı 928 bin 350 liraya çıktı
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 18:10:50. #1.12#
SON DAKİKA: TÜSİAD heyeti Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement