Üye Girişi
TÜSİAD'ın "Dijital Türkiye Konferansı" - Son Dakika

TÜSİAD'ın "Dijital Türkiye Konferansı"

13.01.2022 14:54
TÜSİAD'ın "Dijital Türkiye Konferansı"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, "Ülkemizin geleceği açısından en önemli dinamiklerden birisi de giderek daha somut uluslararası taahhütlerle şekillenen yeşil dönüşüm sürecidir.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, "Ülkemizin geleceği açısından en önemli dinamiklerden birisi de giderek daha somut uluslararası taahhütlerle şekillenen yeşil dönüşüm sürecidir. Ancak dijital ve yeşil dönüşüm birbirinden bağımsız değil." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından bu yıl ikincisi çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve "Oyunun Kuralları Değil, Kendisi Değişti" temasıyla düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı devam ediyor.

Etkinlik kapsamında "İkiz Dönüşüm" başlıklı konuşma gerçekleştiren Koç, dijitalleşmenin, küresel ekonomik büyümeyi sağlayan en önemli faktör haline geldiğini söyledi.

Koç, "Araştırmalara göre, 2030'a kadar potansiyel verimlilik artışının yüzde 60'ı dijital teknolojilerden kaynaklanacak. Dijitalleşme, rekabetin oyun sahasını da genişletiyor, fikirleri hayata geçirirken ilk günden itibaren küresel düşünmek gerekiyor." diye konuştu.

Dijital rekabetin ülkeler arasında da artarak sürdüğünü belirten Koç, dijital dönüşümün Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren en somut yansımalarını Sanayi 4.0 dinamiğinde gördüklerini söyledi.

Koç, batının dijital teknolojilerle verimlilik artışı sağlayıp sanayi üretimini geri çağırdığı bu süreçte, sadece iş gücü maliyeti avantajıyla katma değeri yüksek yatırımları çekmenin artık mümkün olmadığını vurguladı.

"Bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanlarına ihtiyaç artacak"

Ömer Koç, araştırmaların, 2030'da dünyada 84 milyon yetişmiş insan kaynağı açığı olacağına işaret ettiğini aktararak, AB'nin 2030 hedefleri çerçevesinde 20 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı istihdam etmeyi amaçladığını kaydetti.

Bu rakamın halihazırda 8 milyon civarında olduğunu ifade eden Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefe ulaşmak için bizim gibi ülkelerin yetişmiş insanlarına yöneliyorlar. İşte bu nedenle Koç Topluluğu olarak, gerek 2016'da başladığımız dijital dönüşüm programımızın gerekse akabinde devreye aldığımız inovasyon, çevik yönetim, sıfır bazlı yaklaşım ve karbon dönüşümü gibi birbirini tamamlayan programlarımızın merkezinde insan kaynağımız bulunuyor. Çok ciddi yatırımlar yapmak suretiyle dünyanın en iyi üniversiteleri ve danışmanlık firmalarıyla iş birlikleri kurarak her seviyeden çalışma arkadaşımız için 350'den fazla eğitim ve gelişim programı yürütüyoruz."

Koç, bu süreçlerdeki öğrenimlerini başta TÜSİAD olmak üzere üyesi oldukları kuruluşlar aracılığıyla tüm paydaşlar ve kamu idaresiyle paylaşma gayretinde olduklarını belirterek, "Çünkü biliyoruz ki dijital dönüşüm bir ekosistem meselesidir. Ülke olarak geleceğe hazır olmamız gerekiyor." dedi.

"Dijital ve yeşil dönüşüm birbirinden bağımsız değil"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Koç, Türkiye'nin geleceği açısından en önemli dinamiklerden birisinin de, "giderek daha somut uluslararası taahhütlerle şekillenen yeşil dönüşüm süreci" olduğunu aktararak, dijital ve yeşil dönüşümün birbirinden bağımsız olmadığını söyledi. Koç, yeşil dönüşümü mümkün kılacak yeniliklerin önemli bölümünün dijital teknolojilere bağlı olduğunu kaydetti.

Bu süreçleri birbirini tetikleyecek ve hızlandıracak iki ana akım olarak görmeleri gerektiğini ifade eden Koç, bu konuda Yeşil Mutabakat'ı dikkatle izlediklerini, Koç Topluluğu olarak 2050 yılında karbon-nötr olma hedeflerini ortaya koyduklarını hatırlattı.

Koç, "Bu hedefe ilerlerken geliştirdiğimiz dijital yetkinliklerinden azami ölçüde istifade edecek, ülkemiz için yeni fırsat alanlarında katma değer yaratmaya odaklanacağız." dedi.

"Gençlerimizin istikballerini neden yurt dışında aradığını etraflıca düşünmeliyiz"

Ömer Koç, Türkiye'nin bu önemli dönüşümlerle şekillenen geleceğe ilerlerken atması gereken adımlara ilişkin kamu idaresinin iş örgütleri ve diğer paydaşlarla istişare ederek içini doldurduğu strateji belgelerinde önemli tespit ve hedefler bulunduğunu aktardı.

Koç, "Bu hedeflere ulaşabilmek için en temel ihtiyacımızın nitelikli insan kaynağı olduğu kanaatindeyim. Ancak sözlerime son verirken bilhassa vurgulamak isterim ki ülkemizin kısıtlı imkanlarıyla yetiştirdiği pırıl pırıl gençlerimizin giderek artan bir şekilde kazanımlarını ülkemize aktarmak yerine istikballerini yurt dışında arama gayretine düştüklerini görmek, beni hem fevkalade üzüyor hem de hat safhada endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "bütün ümidim gençliktedir" şeklindeki sözünü anımsatan Koç, gençleri anlamak ve neden kendileri açısından hiç de kolay olmayan bu yolu tercih ettikleri üzerinde etraflıca düşünmek gerektiğini söyledi.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Koç Holding, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD'ın 'Dijital Türkiye Konferansı' - Son Dakika Ekonomi


Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi         
14:15
Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?         
13:22
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor         
12:56
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06

Son Dakika Haberleri
14:47 Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi
14:47 Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahsın yolculuğu başlamadan bitti! İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi
14:46 DSİ önce yazdı, sonra sildi! Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum
14:45 NATO "Saldırı olursa büyük bedel ödersiniz" demişti! Rusya, Ukrayna sınırına 10 bin asker daha yığdı
14:43 Sancar: AK Parti'nin teşvikiyle binlerce insan yakınlarını görmeye Kandil'e gitti
14:10 İnşaattan kazandığı son parayı TikToker Cellat'a göndermiş: Bir teşekkür bile etmedin!
14:09 Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'dan büyük iddia: Hedefimiz Premier Lig'de ilk 6'ya oynamak
13:47 "Beşiktaş'ın hocası kim olacak?" sorularına sinirlenen Ahmet Nur Çebi: Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir
13:38 Suriye'nin işkenceci istihbaratçısı Enver Raslan, Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı
13:36 Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 15:18:57. #1.11#
SON DAKİKA: TÜSİAD'ın "Dijital Türkiye Konferansı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement