Üye Girişi
TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı tanıtıldı - Son Dakika

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı tanıtıldı

27.09.2021 13:04
TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı tanıtıldı, System.String[]

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Ülkemizde gerek yüksek teknolojili ürün ihracatı gerekse Ar-Ge yatırımları göz önüne alındığında sanayide dijital dönüşüm yarışında halen kat edilmesi gereken önemli bir mesafe olduğunu görüyoruz.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Ülkemizde gerek yüksek teknolojili ürün ihracatı gerekse Ar-Ge yatırımları göz önüne alındığında sanayide dijital dönüşüm yarışında halen kat edilmesi gereken önemli bir mesafe olduğunu görüyoruz." dedi.

TÜSİAD'ın Türkiye sanayisinin dönüşümüne destek sağlayabilmek amacıyla 2018'de hayata geçirdiği TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Programı, gelecek dönemde faaliyetlerine TÜSİAD SD2 Dijital Platformu olarak devam edecek.

Platformun yapısı, işleyişi ve hedeflerinin paylaşıldığı TÜSİAD SD2 Dijital Platformu'nun çevrim içi olarak düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Simone Kaslowski, dijital dönüşümün hayatın her alanına yaptığı etkilerden bahsetti.

Dijitalleşmenin iş yapma kapasitesini gün geçtikçe daha da üst seviyelere çıkardığını, yeni teknolojilerin iş süreçlerini köklü bir değişime uğrattığını dile getiren Kaslowski, küresel tedarik zincirlerinin dönüşüme hızla adapte olması gerektiğini, dijital altyapı ve yetkinliklerin stratejik bir önem kazandığını, teknolojik altyapısı güçlü şirketlerin değişime daha hızlı uyum sağladığını anlattı.

Kaslowski, sanayinin dijital dönüşüm yolculuğunun yapay zeka, otonom robotlar, büyük veri, block chain ve bulut bilişim gibi yeni nesil teknolojiler vasıtasıyla tüm sektörleri derinden etkilediğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde gerek yüksek teknolojili ürün ihracatı gerekse Ar-Ge yatırımları göz önüne alındığında sanayide dijital dönüşüm yarışında halen kat edilmesi gereken önemli bir mesafe olduğunu görüyoruz. Geniş çaplı bir dönüşümün gerçekleşebilmesi için teknoloji kullanıcısı ve tedarikçisi şirketlerin yetkinliklerinin artırılması ve gelişme alanlarının belirlenmesi büyük önem taşıyor. Etkin bir dijital dönüşüm süreci için hızlandırıcı mekanizmaların oluşturulmasında kamu kurumlarının rolü çok önemli."

Simone Kaslowski, kolay erişilebilen, hızlı uygulanabilen ve yüksek katma değer oluşturan teknolojilere yatırımların önceliklendirilmesi, insanın dijital yetkinlikler edinimine yönelik gayretler artırılması gibi gelişmelerin öneminden bahsetti.

"Yeniden kurgulanan SD2 Platformu, teknoloji şirketlerini daha da görünür kılacak"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "Üretim verimliliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi yoluyla ekonomik kalkınma ve küresel rekabetçiliğin geliştirilmesi ana hedefimiz olmalı. Bu amaçla öncelikli olarak sürdürülebilir bir üretim ekosistemi yaratmak için mevcut yetkinliklerin analiz edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Dört yıl önce yaptıkları hazırladıkları bir raporda "teknoloji alanında arz ve talep buluşmasında yaşanan kopukluğa" dikkat çektiklerini anımsatan Kaslowski, bu eksikliğe yönelik bir çözüm olarak kurgulanan TÜSİAD SD2 Programı'nın dördüncü yılına girdiğini bildirdi.

Kaslowski, bu 4 yılda yapılan faaliyetleri anlatarak, TÜSİAD SD2 aracılığıyla çözüm odaklı, somut ve sürdürülebilir bir başarı yakaladıklarını bildirdi.

Sahada gözlemledikleri yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kurguladıkları TÜSİAD SD2 Dijital Platformu ile teknoloji ekosistemine daha fazla katkıda bulunacak yeni bir yapıya geçtiklerini kaydeden Kaslowski, "Sürekli yayında olacak platform, ağımızda olan teknoloji şirketlerini daha da görünür kılacak. Böylece, teknoloji kullanıcısı ve tedarikçisi arasındaki ilişki daha da yoğunlaşacak. Ekosistemin farklı aktörlerinin de dahil olacağı TÜSİAD SD2 Dijital Platformu bu yönüyle inovasyon ekosisteminin sürdürülebilirliğine de daha fazla katkı sağlayacak." açıklamasında bulundu.

"Sahada görülen eksiklikler giderilerek platformun hizmet kapsamı genişletildi"

TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı Perihan İnci ise uzun zamandır üzerinde çalıştıkları platformunun, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının görüşleri alınarak sahada görülen açıklar nedeniyle tasarlandığını söyledi.

Teknoloji kullanıcıları, üreticileri ve tedarikçileri için platformun hizmet kapsamını genişlettiklerini dile getiren İnci, "Öncelikle teknoloji kullanıcıları TÜSİAD kapsamında yine çağrı açabileceği gibi çağrı açmadan da tedarikçilerin platformda yayınladığı dijital çözümleri görebilecek. Teknoloji kullanıcısı üyelerimiz platforma yeni çözümler yükledikçe istedikleri an çözüm detaylarına ulaşabilecek ve tedarikçilerle temasa geçebilecek." dedi.

İnci, teknoloji tedarikçilerinin 7 gün 24 saat ürün ve hizmetleri görüntüleyebileceğini kaydederek, kullanıcı ve yatırımcıların çözümleri inceleyerek tedarikçilerle temasa geçebileceği, teknoloji şirketlerinin çözümleriyle kullanıcıların sürekli radarında olabileceğini anlattı.

Yatırımcılar için platformda yer açtıklarını aktaran İnci, şu bilgileri verdi:

"Teknoloji şirketlerimize her zaman 'yatırım arayışınız var mı?' diye her zaman soruyoruz. Bu şirketlerin büyümesi ve globale çıkması için yatırım ihtiyacı olduğunun farkındayız. Dolayısıyla yatırımcı kuruluşları da platforma üye olarak teknoloji şirketlerine destek olmaya bekliyoruz. Yatırımcılar da platforma üye olabilir ve teknoloji çözümlerini görebilir. Yatırım perspektifini tanımlayarak çağrı açabilirler. Amacımız teknoloji şirketlerinin yatırım arayışına destek olmak. Danışmanlara sahada ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğuna nereden başlayacağından emin olamayan teknoloji kullanıcılarına destek olmak istiyoruz."

İnci, TÜSİAD'ın ve paydaşların etkinliklerinden haberdar olmak isteyen şirket temsilcilerini, akademisyenleri, öğrencileri ve kuluçka merkezlerini platforma beklediklerini belirterek, birlikte güçlenmek için platforma katılmaları çağrısında bulundu.

Araştırma Geliştirme, Simone Kaslowski, geri dönüşüm, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muslera'nın fidan bağışlama sözü havada kaldı! Tecrübeli kaleci bu sezon her maç gol yiyor 13:30 Muslera'nın fidan bağışlama sözü havada kaldı! Tecrübeli kaleci bu sezon her maç gol yiyor 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 12:35 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı 12:18 Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı
Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi 11:57 Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı 11:23 Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı 11:15 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı 10:54 Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak 10:38 Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak

Son Dakika Haberleri
12:54 Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı
12:34 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı
12:30 Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı
12:29 Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları
12:17 Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı
12:13 İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu
12:09 Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün
12:05 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu
11:58 Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı
11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar
Almanya seçimlerinde 18 Türk milletvekili Meclis'e girmeye hak kazandı Almanya seçimlerinde 18 Türk milletvekili Meclis'e girmeye hak kazandı         
13:36
Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı         
12:54
Çin'de Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı         
12:31
İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu         
12:06
TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar         
11:45
12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı         
11:17
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Çuvala koyup deniz atmışlar El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Çuvala koyup deniz atmışlar         
11:09
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti         
09:08
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, tamı tamına 7 milyon TL kazanacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, tamı tamına 7 milyon TL kazanacak         
08:35
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 13:51:13. #1.13#
SON DAKİKA: TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı tanıtıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement