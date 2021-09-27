TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı tanıtıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Ülkemizde gerek yüksek teknolojili ürün ihracatı gerekse Ar-Ge yatırımları göz önüne alındığında sanayide dijital dönüşüm yarışında halen kat edilmesi gereken önemli bir mesafe olduğunu görüyoruz." dedi.

TÜSİAD'ın Türkiye sanayisinin dönüşümüne destek sağlayabilmek amacıyla 2018'de hayata geçirdiği TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Programı, gelecek dönemde faaliyetlerine TÜSİAD SD2 Dijital Platformu olarak devam edecek.

Platformun yapısı, işleyişi ve hedeflerinin paylaşıldığı TÜSİAD SD2 Dijital Platformu'nun çevrim içi olarak düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Simone Kaslowski, dijital dönüşümün hayatın her alanına yaptığı etkilerden bahsetti.

Dijitalleşmenin iş yapma kapasitesini gün geçtikçe daha da üst seviyelere çıkardığını, yeni teknolojilerin iş süreçlerini köklü bir değişime uğrattığını dile getiren Kaslowski, küresel tedarik zincirlerinin dönüşüme hızla adapte olması gerektiğini, dijital altyapı ve yetkinliklerin stratejik bir önem kazandığını, teknolojik altyapısı güçlü şirketlerin değişime daha hızlı uyum sağladığını anlattı.

Kaslowski, sanayinin dijital dönüşüm yolculuğunun yapay zeka, otonom robotlar, büyük veri, block chain ve bulut bilişim gibi yeni nesil teknolojiler vasıtasıyla tüm sektörleri derinden etkilediğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde gerek yüksek teknolojili ürün ihracatı gerekse Ar-Ge yatırımları göz önüne alındığında sanayide dijital dönüşüm yarışında halen kat edilmesi gereken önemli bir mesafe olduğunu görüyoruz. Geniş çaplı bir dönüşümün gerçekleşebilmesi için teknoloji kullanıcısı ve tedarikçisi şirketlerin yetkinliklerinin artırılması ve gelişme alanlarının belirlenmesi büyük önem taşıyor. Etkin bir dijital dönüşüm süreci için hızlandırıcı mekanizmaların oluşturulmasında kamu kurumlarının rolü çok önemli."

Simone Kaslowski, kolay erişilebilen, hızlı uygulanabilen ve yüksek katma değer oluşturan teknolojilere yatırımların önceliklendirilmesi, insanın dijital yetkinlikler edinimine yönelik gayretler artırılması gibi gelişmelerin öneminden bahsetti.

"Yeniden kurgulanan SD2 Platformu, teknoloji şirketlerini daha da görünür kılacak"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "Üretim verimliliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi yoluyla ekonomik kalkınma ve küresel rekabetçiliğin geliştirilmesi ana hedefimiz olmalı. Bu amaçla öncelikli olarak sürdürülebilir bir üretim ekosistemi yaratmak için mevcut yetkinliklerin analiz edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Dört yıl önce yaptıkları hazırladıkları bir raporda "teknoloji alanında arz ve talep buluşmasında yaşanan kopukluğa" dikkat çektiklerini anımsatan Kaslowski, bu eksikliğe yönelik bir çözüm olarak kurgulanan TÜSİAD SD2 Programı'nın dördüncü yılına girdiğini bildirdi.

Kaslowski, bu 4 yılda yapılan faaliyetleri anlatarak, TÜSİAD SD2 aracılığıyla çözüm odaklı, somut ve sürdürülebilir bir başarı yakaladıklarını bildirdi.

Sahada gözlemledikleri yeni ihtiyaçlar doğrultusunda kurguladıkları TÜSİAD SD2 Dijital Platformu ile teknoloji ekosistemine daha fazla katkıda bulunacak yeni bir yapıya geçtiklerini kaydeden Kaslowski, "Sürekli yayında olacak platform, ağımızda olan teknoloji şirketlerini daha da görünür kılacak. Böylece, teknoloji kullanıcısı ve tedarikçisi arasındaki ilişki daha da yoğunlaşacak. Ekosistemin farklı aktörlerinin de dahil olacağı TÜSİAD SD2 Dijital Platformu bu yönüyle inovasyon ekosisteminin sürdürülebilirliğine de daha fazla katkı sağlayacak." açıklamasında bulundu.

"Sahada görülen eksiklikler giderilerek platformun hizmet kapsamı genişletildi"

TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı Perihan İnci ise uzun zamandır üzerinde çalıştıkları platformunun, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının görüşleri alınarak sahada görülen açıklar nedeniyle tasarlandığını söyledi.

Teknoloji kullanıcıları, üreticileri ve tedarikçileri için platformun hizmet kapsamını genişlettiklerini dile getiren İnci, "Öncelikle teknoloji kullanıcıları TÜSİAD kapsamında yine çağrı açabileceği gibi çağrı açmadan da tedarikçilerin platformda yayınladığı dijital çözümleri görebilecek. Teknoloji kullanıcısı üyelerimiz platforma yeni çözümler yükledikçe istedikleri an çözüm detaylarına ulaşabilecek ve tedarikçilerle temasa geçebilecek." dedi.

İnci, teknoloji tedarikçilerinin 7 gün 24 saat ürün ve hizmetleri görüntüleyebileceğini kaydederek, kullanıcı ve yatırımcıların çözümleri inceleyerek tedarikçilerle temasa geçebileceği, teknoloji şirketlerinin çözümleriyle kullanıcıların sürekli radarında olabileceğini anlattı.

Yatırımcılar için platformda yer açtıklarını aktaran İnci, şu bilgileri verdi:

"Teknoloji şirketlerimize her zaman 'yatırım arayışınız var mı?' diye her zaman soruyoruz. Bu şirketlerin büyümesi ve globale çıkması için yatırım ihtiyacı olduğunun farkındayız. Dolayısıyla yatırımcı kuruluşları da platforma üye olarak teknoloji şirketlerine destek olmaya bekliyoruz. Yatırımcılar da platforma üye olabilir ve teknoloji çözümlerini görebilir. Yatırım perspektifini tanımlayarak çağrı açabilirler. Amacımız teknoloji şirketlerinin yatırım arayışına destek olmak. Danışmanlara sahada ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğuna nereden başlayacağından emin olamayan teknoloji kullanıcılarına destek olmak istiyoruz."

İnci, TÜSİAD'ın ve paydaşların etkinliklerinden haberdar olmak isteyen şirket temsilcilerini, akademisyenleri, öğrencileri ve kuluçka merkezlerini platforma beklediklerini belirterek, birlikte güçlenmek için platforma katılmaları çağrısında bulundu.