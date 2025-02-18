TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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Ekonomi

TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama

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Genel kuruldaki sözleri nedeniyle Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmasının ardından TÜSİAD'dan açıklama geldi. Açıklamada, eleştirilerin demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmesi gerektiği belirtildi.

18.02.2025 17:28  Güncelleme: 18:27
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmasının ardından açıklama yayınladı.

"TOPLUMUN MENFAATİ HEDEFİYLE DOĞRU OLDUĞUNA İNANILAN TESPİT VE ÖNERİLERİ ŞEFFAFLIKLA PAYLAŞIYORUZ"

Yazılı olarak yayınlanan açıklamada, " Türkiye'nin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inanılan tespit ve önerilerin demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıldığı" belirtildi.

"ÜLKEMİZİN REFAHI VE KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK KONULARI GÜNDEMİMİZE ALIYORUZ"

TÜSİAD'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.

"ELEŞTİRİLER DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLİĞİ OLARAK GÖRÜLMELİ"

Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye'de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir. Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur."

TÜSİAD geri adım atmadı! Soruşturma sonrası ilk açıklama

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras,"Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti. Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalarla ilgili olarak, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor" diye konuşmuştu.

TÜSİAD geri adım atmadı! Soruşturma sonrası ilk açıklama

Aras, 6 Şubat depremleri ve Kartalkaya yangını konusunda da yeterli denetimin olmaması ve "sistem bozukluğu" eleştirisini getirdikten sonra, "Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir" ifadesini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Söz konusu açıklamaları sonrasında TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

TÜSİAD\'dan soruşturma sonrası ilk açıklama

Mehmet Ömer Arif Aras, İş Dünyası, İş Dünyası, Demokrasi, 3-sayfa, Ekonomi, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Volkan:
    helal olsun olması gereken budur. adamlar ülkedeki sorunları dile getirdi diye linç edildi. akepe istiyor ki kimse konuşmasın !!. 2217 1242 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    Ömer Çelik hangi köşede saklanıyorsun topla kamera ve yandaş medyayı cevap vermeye koş :)) 1168 62 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Sanayici üretir ve satar. Bunlar boğazına kadar siyasete gömülmüş durumda.. Ayrıca yerine kayyım atanan kişiler terör soruşturmasından hüküm giyen kişiler. Hakimler tutuklamasın mı? Mahkum halde göreve devam mı etsinler? Ne demek bu... 683 540 Yanıtla
  • kaba osmanoğlu:
    lan genetiği bozuk, ülkenin ekonomisini oluşturan sizler degilmisiniz, bir senede az kazanın . verin personele fazlasıyla maaş, haklarını. olmaz çünkü siz kaos tan , yıkımdan besleniyor sunuz. vampirler. 568 140 Yanıtla
  • Can dostum:
    Helal Olsun Size Katılıyorum Ama Korkmayın 612 41 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Ne üretmiş hangi markaya sahipler ? Manukyan yıllarca verği rekortmeni olurken bunların içinden verği rekortmeni cıkmaması normal mi ? Ayrıca bir bankacı Tüsiad'a nasıl üye olmuş ,kime hangi fabrikada iş vermiş ? 282 132 Yanıtla
  • Nurhat Akbaş:
    demokrasi kültürü diyorsunuz ya önce emekçilerin hakkını verinde bir görelim sizdeki hak kültürünü 276 121 Yanıtla
  • Can dostum:
    Reis den Korkuyorlar!.. 48 257 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Bir de şu var, herkes bir birey olarak yorum yapar siyaset yapar yapabilir, sizler de TÜSİAD olarak siyasete meraklıysanız parti kudçrun buyrun er meydanına.. 192 91 Yanıtla
  • Erdoğan Civelek:
    sana mi soracaklar ne adam.Sanayiciysen üret sat işine bak.Burnunu başka yerlere sokma 65 166 Yanıtla
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