TÜSİAD\'dan soruşturma sonrası ilk açıklama

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmasının ardından açıklama yayınladı.
Yazılı olarak yayınlanan açıklamada, " Türkiye'nin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inanılan tespit ve önerilerin demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıldığı" belirtildi.
TÜSİAD'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.
Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye'de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir. Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur."
TÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras,"Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti. Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalarla ilgili olarak, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor" diye konuşmuştu.
Aras, 6 Şubat depremleri ve Kartalkaya yangını konusunda da yeterli denetimin olmaması ve "sistem bozukluğu" eleştirisini getirdikten sonra, "Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir" ifadesini kullanmıştı.
Söz konusu açıklamaları sonrasında TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (26)