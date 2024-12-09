Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, 12 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.
TÜSİAD'ın açıklamasında, 12 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirileceği duyurulan Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın açılış konuşmalarını, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın yapacağı belirtildi.
Açıklamada, 11 Aralık'ta da geleneksel Yüksek İstişare Konseyi Kokteyli düzenleneceği bildirildi.
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