TÜYEMDER Başkanı'ndan Sahte Dolar Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

TÜYEMDER Başkanı'ndan Sahte Dolar Açıklaması

TÜYEMDER Başkanı\'ndan Sahte Dolar Açıklaması

TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren, piyasada dolaşan sahte dolar iddialarının asılsız olduğunu belirterek, Türkiye genelinde sadece iki adet sahte banknot tespit ettiklerini açıkladı. Şeren, piyasanın sahte paralarla ilgili panik havasına kapılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

28.11.2024 16:24  Güncelleme: 16:28
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PİYASA'da sahte dolar sürüldüğüne dair iddialara ilişkin konuşan Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şeren, "600 milyon dolar veya 1 milyon dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte parayı, bin dolar dahi yoktur" dedi.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren açıklama yaptı. Kapalıçarşı Nuri Osmaniye Kapısı çıkışında basın mensuplarına konuşan Şeren, 1 hafta boyunca yaptıkları saha çalışması sonrası sadece iki adet sahte paraya denk geldiklerini belirterek iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. Şeren, " Türkiye'de elimize geçen iki adet sahte banknot paradır. Bunun dışında bir paraya rastlamadık" dedi.

'ELİMİZE GEÇEN, İKİ ADET SAHTE BANKOT PARADIR'

TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren, "Sahte para konusunda somut deliller yerine söylentilere dayanan bir panik havası yaratılmaktadır. Sektör temsilcisi olarak tüm üyeler nezdinde ve sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde iddialara konu olan sahte paralara rastlanmamıştır. 1 haftadır yaptığımız çalışma sonucunda, sadece tüm Türkiye'de elimize geçen iki adet sahte banknot paradır. Bunun dışında bir paraya rastlamadık. Türkiye'de ki tüm illerde de döviz bürolarına bugün sabah mesaj attım. 'Lütfen elinizde bir sahte para varsa bizimle paylaşın' dedim. Sadece bu iki paraya ulaşabildik. Bunlar da makinelerimizden geçmemektedir" dedi.

'DÖVİZ BÜROSU GİŞELERİMİZDEN GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Şeren, "600 milyon dolar veya 1 milyon dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte parayı, bin dolar dahi yoktur. TÜYAMDER üyesi döviz büroları ve diğer yetkili müesseseler sahte paraları tespit etmek için gerekli teknolojiye ve uzmanlığa sahiptir. Bu tür paraların döviz bürosu gişelerimizden geçmesi mümkün değildir. Yetkisiz işlem yapan kaçak işletmeler, kuyumcular ve para transfer merkezleri, sahte para riskini arttırmaktadır. Buradan bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum. Kuyumcu, para transfer merkezi, cihazlar ve personellerin nitelikli olmaması sebebiyle sahte paralar ancak buralardan halkımıza verilebilir" ifadelerini kullandı.

'BİR KRİZ YOK, SAHTE PARA YOK'

Şeren, "Çözüm ve önerilerimizi de şu şekilde sıralamak istiyorum. Bankalar yetkili müesseseler tarafından gerçek olduğu teyit edilen eski basın beyaz dolarları kabul etmelidir. Ne yazık ki şu an hiçbir banka elimizde ki gerçek dolarları almıyor. Müesseseler doğruluğundan emin oldukları banknotların bankalarca kabul edilmesi durumunda herhangi bir sorun yaşandığında bu paraları geri alma tahmininde bulunmasına rağmen bu paralar bizden alınmıyor. BDDK ve Merkez Bankası'na büyük görev düşmektedir. Eski basım dolarlarının Merkez Bankası ve bankalar tarafından kabul edilmesi, piyasadaki bu sorunun çözümüne büyük katkı sağlayacaktır. Aslında olmayan bir sahte parayı konuşuyoruz. Yok. Kapalı çarşı bir adım ötede. Ben 1 haftadır şu iki paraya ulaştım sadece. Bunlar da makinelerden geçmiyor. ve ele alındığı zaman sahte olduğu hemen anlaşılabilir. Buradaki en önemli konu bankalar döviz bürolarından ve vatandaşlardan bu paraları almıyor bankalar bu parayı almaya başlarsa bütün kriz çözülmüş olacak. Bir kriz yok, sahte para yok" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜYEMDER Başkanı'ndan Sahte Dolar Açıklaması - Son Dakika

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