Elon Musk Twitter'daki işten çıkarmaları savundu: Günde 4 milyar dolar kaybederken çarem yoktu - Son Dakika
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Elon Musk Twitter'daki işten çıkarmaları savundu: Günde 4 milyar dolar kaybederken çarem yoktu

05.11.2022 22:18

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformunun reklam gelirlerinde büyük düşüş yaşandığını belirtti. Aktivist grupların reklamverenlere baskı yaptığını, bu nedenle gelirlerde azalma yaşandığını savunan Musk, işten çıkarmalarla ilgili, "Günde 4 milyon dolar kaybederken başka bir çarem yoktu" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından tepki çeken uygulamalara imza attı. Şirketin yönetimini feshederek tek yetkili olan Musk, çok sayıda Twitter çalışanını işten çıkardı.

GÜNLÜK 4 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

44 milyar dolarlık satın almanın ardından Elon Musk Twitter'da şu an için umduğunu bulamadı. Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandığını söyleyen Musk, günlük 4 milyar dolar kayıplarının olduğunu belirtti. Musk, işten çıkarmalar için, "Günde 4 milyon dolar kaybederken başka bir çarem yoktu" dedi. İşten çıkarmalarla ilgili çalışanlara atılan bilgilendirme mailinde, "Şirketin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için zorlu bir süreçten geçeceğiz" ifadelerine yer verildi.

AKTİVİST GRUPLARI SUÇLADI

New York'ta katıldığı yatırımcılar etkinliğinde konuşan Musk, aktivist grupların reklamverenlere baskı yaptığını savundu. Ancak reklam analizi platformu MediaRadar'a göre, Twitter'ın geliri, devir işleminden önce düşüşe geçmişti.Twitter'ın işleyişinde değişiklik yapmadıklarını kaydeden Musk, reklamverenlerin harcama yapmayı kesmesinin doğru olmadığını, aktivistlerin Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalıştığını iddia etti.

ŞİRKET ÇALIŞANLARINDAN MUSK'A DAVA

Şirket ofisleri geçici olarak kapatılırken, birçok kişi ihbar süresi öncesinde çıkarıldığı için toplu dava açtı. Musk işten çıkarılanlara üç aylık kıdem tazminatı verildiğini; bunun normalden yüzde 50 fazla olduğunu söyledi. Twitter'ın devir sürecinde, Amerikan basınında Elon Musk'ın, çalışanların neredeyse yarısını işten çıkaracağı öne sürülmüştü.

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Son Dakika Ekonomi Elon Musk Twitter'daki işten çıkarmaları savundu: Günde 4 milyar dolar kaybederken çarem yoktu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk Twitter'daki işten çıkarmaları savundu: Günde 4 milyar dolar kaybederken çarem yoktu - Son Dakika
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