TZOB Başkanı Bayraktar, çiftçileri kayıt konusunda uyardı Açıklaması - Son Dakika
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TZOB Başkanı Bayraktar, çiftçileri kayıt konusunda uyardı Açıklaması

26.06.2022 09:28
TZOB Başkanı Bayraktar, çiftçileri kayıt konusunda uyardı Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların 30 Haziran'da sona ereceğini belirterek, "Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetini sürdürmesinde katkısı olan destekleri alabilmesi ve diğer avantajlardan faydalanabilmesi için,...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruların 30 Haziran'da sona ereceğini belirterek, "Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetini sürdürmesinde katkısı olan destekleri alabilmesi ve diğer avantajlardan faydalanabilmesi için, tarımsal faaliyetin yapıldığı tüm tarım alanlarının ÇKS'ye kaydının yapılması önemlidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için ÇKS başvurularını son güne bırakmaması gerektiğini bildirdi.

ÇKS kayıt süresinin bitmesine bir hafta kaldığını hatırlatan Bayraktar, "ÇKS başvuruları 30 Haziran'da sona erecek. ÇKS kaydı yaptırmayan üreticilerimiz desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor ve düşük faizli kredi kullanamıyor. Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetini sürdürmesinde katkısı olan destekleri alabilmesi ve diğer avantajlardan faydalanabilmesi için, tarımsal faaliyetin yapıldığı tüm tarım alanlarının ÇKS kaydının yapılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısının son yıllarda azaldığına dikkati çekerek, 2003'te 2 milyon 765 bin olan sisteme kayıtlı çiftçi sayısının 2020'de 2 milyon 127 bin olduğunu kaydetti.

Çiftçilerin tarımsal üretim faaliyetine devam ettikleri halde çeşitli nedenlerle ÇKS'ye kayıt yaptıramadığına dikkati çeken Bayraktar, şunları bilgiyi verdi:

"Çiftçilerimizin tarım yaptıkları alana yönelik başvurularını zamanında yapmalarının önemi yanında, tarım yapıldığı halde çeşitli gerekçelerle ÇKS kaydına engel teşkil eden sorunların da çözülmesi ve ÇKS kaydı yaptıramayan çiftçilerimizin kayıtlarının yapılması da önemlidir. Ülkemizde 2021 itibarıyla 23,44 milyon hektar alanın 15,16 milyon hektarı ÇKS'ye kayıtlıdır. ÇKS başvurusunu yapmayan üreticilerimiz yıl içinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları gibi desteklemelerden yararlanamıyor. Ayrıca düşük faizli kredi kullanamıyor, TMO gibi kurumlara ürün veremiyor, devlet destekli tarım sigortasına başvuramıyor. Bu durumda ülkemizde 8,3 milyon hektar tarım arazisi kayıt altına alınamıyor. Bu alanların bir kısmında üretim devam etse de üretici destekten faydalanamıyor. Yıl içinde yaşanan herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelen zarar doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi uygulamasında veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklemelerde çiftçilerimizin mağdur olmamaları için ÇKS başvurularını ertelemeden mutlaka yaptırmaları gerekiyor."

"Başvurular yetersiz"

Bayraktar, 2022 yılı ÇKS kaydı başvurusunun geçen yıl eylülde başladığını hatırlatarak, 27 Mayıs itibarıyla 1 milyon 702 bin çiftçinin 12,83 milyon hektar alan için ÇKS kaydını yaptırdığını bildirdi.

Bu rakamların yetersiz olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Çiftçilerimiz son başvuru gününü beklememeli, yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak odalarımızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgelerle Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine bir an önce başvurusunu yapmalıdır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar, çiftçileri kayıt konusunda uyardı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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