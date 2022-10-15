TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'dan "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" mesajı Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Birlik verilerine göre ülke genelinde bulunan 756 ziraat odasına kayıtlı 933 bin 723 kadın çiftçi bulunduğunu belirterek, "Kadın çiftçilerimiz için senede 90 gün yıpranma payı, primlerin yüzde 50'sinin devlet tarafından ödenmesi başta olmak üzere birçok alanda pozitif ayrımcılık talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyada tarımsal üretim ve beslenmede en önemli katkıyı kadınların sağladığını bildirdi.

Türkiye'de büyük çoğunluğu küçük işletmelerden oluşan aile tarımında kadının yerinin doldurulamayacağını belirten Bayraktar, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre, Türkiye genelinde bulunan 756 ziraat odamıza kayıtlı 933 bin 723 kadın çiftçi bulunuyor. Üyelerimizin yüzde 17,8'i kadın çiftçilerimizden oluşuyor." bilgisini verdi.

Bayraktar, kadın çiftçilerin yüzde 88,4'ünün tarım Bağ-Kur sigortasını ödeyecek güçte olmadıklarına işaret ederek, kadınların tarımda iş gücünün önemli bir kısmını oluşturmalarına rağmen sosyal güvenceden yoksun kaldıklarını belirtti.

"Tarım Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı 15 güne indirilmelidir"

Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerin sosyal güvenlik sistemine katılımlarının desteklenmesi için gençleri ve kadın çiftçileri tarımda tutmak için teşvik edici önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kadınların sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğum nedeniyle hizmet borçlanması yapılmalıdır. Kadın çiftçilerimiz toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet adaleti istiyor. Kadın çiftçilerimiz için senede 90 gün yıpranma payı, primlerin yüzde 50'sinin devlet tarafından ödenmesi başta olmak üzere birçok alanda pozitif ayrımcılık talep ediyoruz. Tarım Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı 2008 yılında olduğu gibi 15 güne indirilmelidir. Engelli bakımını üstlenen kadın çiftçilere, prim ödemesinde ayrıcalık sağlanmalıdır. Bu konularla ilgili mevzuat çalışmalarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmiştir ve iletilmeye de devam edecektir."

Bayraktar, "Sadece kendi evlatlarını değil tüm vatanı doyuran, analık eden tarımın ışıldayan elmasları kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Kadın çiftçilerimize sosyal güvenlik konusunda gözle görülür şekilde destek sağlanmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.