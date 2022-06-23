TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar kurban fiyatlarını paylaştı: Büyükbaş 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaş 2 bin lira ile 8 bin lira arasında - Son Dakika
Üye Girişi

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar kurban fiyatlarını paylaştı: Büyükbaş 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaş 2 bin lira ile 8 bin lira arasında

23.06.2022 13:10

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, vatandaşların alım gücünün düşmesi sebebiyle kurbanlık satışlarında en az yüzde 25 civarında azalma olacağını ifade etti. Bayrama günler kala ortalama kurbanlık fiyatlarını da yayınlayan Bayraktar, "Büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala değerlendirmelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, talepte yaşanması muhtemel düşüşün üreticileri düşündürdüğünü belirterek "Sahadan aldığımız bilgilere göre, vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle bu yıl kurbanlık satışlarında en az yüzde 25 civarında azalma olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

BU YIL 3 MİLYONA YAKIN KURBANLIK HAYVAN KESİLECEK

Bayraktar, üreticilerin, yüksek nakliye ve çadır kiralarının yanı sıra alım gücünde de yaşanan düşüş nedeniyle kurbanlıklarını mümkün olduğunca kendi ahırlarında satmaya çalışacaklarına işaret ederek bu yıl yaklaşık 720 bini büyükbaş, 2 milyon 150 bini de küçükbaş olmak üzere toplamda 2 milyon 870 bin kurbanlık hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar.

KÜÇÜKBAŞTA FİYATLAR 2 BİN LİRA İLE 8 BİN LİRA ARASINDA

Bayraktar yem, elektrik, işçilik, veteriner ilaç ve nakliye gibi girdilerde bu yıl ciddi artış yaşandığını belirterek bu durumun dolaylı olarak kurbanlık fiyatlarına da yansıdığını vurguladı. Kurbanlık fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına ve türüne göre değiştiğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti; "Ülkemizde ortalama fiyatlar, hayvan başına büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor. Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 50 lira ile 75 lira, küçükbaş hayvanlarda 50 lira ile 80 lira arasında olacağı öngörülüyor. Bu fiyatlar bayram yaklaştıkça talebe göre de değişebilecektir. Fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 107,6, küçükbaşta ise yüzde 90,6 arttı. Ortalama fiyat kilogram başına; büyükbaşta 29 lira 46 kuruştan 61 lira 15 kuruşa, küçükbaşta ise 33 lira 36 kuruştan 63 lira 57 kuruşa çıktı. Büyükbaş hayvanlarda hisseli satışlar da illere göre 4 bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor."

"HAYVANLARDAN ELDE EDİLECEK DERİNİN DEĞERİ 260 MİLYON LİRAYA ULAŞACAK"

Bayraktar, standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin adetinin yaklaşık 20 liraya satıldığını aktararak şu ifadeleri kullandı; "Tahmini olarak 2 milyon 150 bin küçükbaş hayvan kesileceği hesap edildiğinde küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değeri yaklaşık olarak 43 milyon lirayı bulacaktır. Kesilecek 720 bin büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değeri ise 259 milyon 200 bin liraya ulaşacak. Kurbanlıklar çoğu yerde ehil olmayan kişiler tarafından kesildiği için deride ciddi olarak ekonomik kayıp oluşuyor. Kayıplar da göz önüne alındığında, Kurban Bayramı'nda ekonomiye kazandırılacak tahmini deri değerinin 241 milyon 600 bin lira civarında olması bekleniyor."

YORUMLAR
500
Çankaya'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı Çankaya'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı Besiciler uyardı, kurbanlık hisse satan marketlere dikkat Besiciler uyardı, kurbanlık hisse satan marketlere dikkat
Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar kurban fiyatlarını paylaştı: Büyükbaş 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaş 2 bin lira ile 8 bin lira arasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:13 Şehitlerin naaşlarının geçişi esnasında caddedeki polisler ve vatandaşlar sıraya geçerek selama durdu!
13:04 Marmaris'te orman yangınındaki son durumu Bakan Kirişçi paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi
12:50 Şarkıcı İrem Derici'den "Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?" diyen takipçisine çok net cevap: Parayla
12:34 Girdiği 3 farklı iş yerine esnafa saldıran kadın, seyir halindeki aracın üzerine atlayarak ortalığı birbirine kattı
12:29 Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç: Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası ayrılacaktık, iki misli para verdiler
12:18 Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü
11:57 57 yaşındaki ünlü oyuncu Sandra Bullock mesleğine ara veriyor: Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim
11:51 Brad Pitt'in son halini görenler inanamadı! "Hülya Avşar zannettim" yorumu yapıldı
11:49 Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı
11:39 Galatasaray'da Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi! 27 Haziran'da top başı yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 13:24:13. #1.13#
SON DAKİKA: TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar kurban fiyatlarını paylaştı: Büyükbaş 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaş 2 bin lira ile 8 bin lira arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement