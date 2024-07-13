TZOB Genel Başkanı: Anız Yakmak Tarım Arazilerinde Verimliliği Kaybettiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TZOB Genel Başkanı: Anız Yakmak Tarım Arazilerinde Verimliliği Kaybettiriyor

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, anız yakmanın tarım arazilerinde verimliliğin kaybolmasına neden olduğunu belirterek, çiftçilere alternatif uygulamaları tercih etmeleri çağrısında bulundu. Bayraktar, anız yakmanın toprağa ve çevreye verdiği zararın faydasından çok daha büyük olduğunu vurguladı. Ayrıca, anız yangınlarının çiftçilerin emeklerinin yok olmasına ve toprağın geleceğinin tehlikeye atılmasına sebep olduğunu ifade etti. Bayraktar, çiftçilerin anız yakmak yerine toprağı koruma konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi ve organik madde kaybına yol açacak uygulamalardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, anız yangınlarının orman yangınlarının önemli bir sebebi olduğunu ve bu uygulamanın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

13.07.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, anız yakmanın tarım arazilerinde verimliliğin kaybolmasına neden olduğunu bildirerek, çiftçilerden anız yakmak yerine alternatif uygulamaları tercih etmelerini istedi.

Bayraktar, açıklamasında, anız yakmanın sağlayacağı faydanın, toprağa ve çevreye vereceği zararın yanında çok küçük kaldığını belirtti.

"Rutin bir tarımsal uygulama gibi yapılan ve toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma, tarım arazilerinde verimliliğin kaybolmasına neden oluyor." ifadesini kullanan Bayraktar, kontrolden çıkan anız yangınının çiftçilerin emeklerinin yok olmasına sebep olduğunu ve toprağın geleceğini tehlikeye attığını kaydetti.

Çiftçilerin anız yakmak yerine alternatif uygulamaları tercih etmesi gerektiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Gıdaya olan ihtiyacımızın her zamankinden daha fazla olduğu günümüzde, tarımsal üretimi tehlikeye atma lüksümüz yoktur. Bu bilinçle hem vatandaşlarımız hem çiftçilerimiz toprağımızı koruma konusunda daha duyarlı olmalıdır. Kişi başı yıllık su tüketiminin 1313 metreküp olduğu ve su stresi yaşayan ülkemizde organik madde kaybına yol açacak uygulamalardan kaçınılmalıdır."

Bayraktar, Türkiye'de meydana gelen yangınların bazıları anız kaynaklı olduğunu hatırlatarak, ormanların kıyısında olan buğday ve arpa tarlaları büyük riskler taşıdığını belirtti.

Son 5 yılda 13 bin 619 orman yangını çıktığı bilgisini paylaşan Bayraktar, söz konusu orman yangınlarının yüzde 5,6'sının yani 763'ünün anız yangınları sebebiyle gerçekleştiğini bildirdi.

Bayraktar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ülkemizde meydana gelen 2 bin 579 orman yangının yüzde 5,3'ü yani 137'si anız yangınıydı. Milli servetlerimize, sebebi ne olursa olsun kimsenin zarar vermeye hakkı yoktur. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarım için anız yakma gibi çağ dışı uygulamalara son verilmeli, çiftçiye yeni öneriler sunulmalı, doğrudan ekim teknolojisi gibi var olan faydalı uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanmalıdır."

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TZOB Genel Başkanı: Anız Yakmak Tarım Arazilerinde Verimliliği Kaybettiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
08:35 Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL’ye onay verdi Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:05 Yok artık daha neler Somali Ligi’nde atılan penaltıya bakın Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın
09:43 Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler
09:34 TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez
09:19 Bülent Ersoy’un garsona ’’Çirkinsin’’ demesi tepki çekti Bülent Ersoy'un garsona ''Çirkinsin'' demesi tepki çekti
08:24 Beşiktaş, transferi açıkladı Ciro Immobile İstanbul’a geldi Beşiktaş, transferi açıkladı! Ciro Immobile İstanbul'a geldi
08:09 Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı
07:43 Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay’a hapis cezası Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'a hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 11:20:59. #1.12#
SON DAKİKA: TZOB Genel Başkanı: Anız Yakmak Tarım Arazilerinde Verimliliği Kaybettiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement