Uçan Raketler Projesi Türkiye Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Uçan Raketler Projesi Türkiye Şampiyonası Düzenlendi

Uçan Raketler Projesi Türkiye Şampiyonası Düzenlendi
23.05.2025 14:09
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Hitit'in Uçan Raketler projesi, İstanbul'da Türkiye Şampiyonası ile genç masa tenisçileri buluşturdu.

Dünyanın önde gelen havayolu ve seyahat teknolojileri şirketlerinden Hitit'in 2018 yılında başlattığı Uçan Raketler projesi kapsamında; projenin hayata geçirildiği illerin yerel turnuva şampiyonları İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda buluştu.

Spor alanında sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkan Uçan Raketler, çocuk ve gençlerin masa tenisi yoluyla sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmasını hedefliyor. Genç yeteneklerin keşfedilip Türkiye'yi bu dalda temsil edecek sporcuların kazanılmasına da katkı sağlayan projeden şu ana kadar ülke genelinde 411 devlet okulu, 160 binden fazla çocuk ve 430 öğretmen faydalandı.

Hitit'in BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında bulunan sağlıklı ve kaliteli yaşam, eşitsizliklerin azaltılması ve nitelikli eğitim hedeflerini odağına alarak hayata geçirdiği Uçan Raketler projesinden yararlanan çocuk ve gençler, kapsamlı bir turnuva programıyla İstanbul'da buluştu. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun (TMTF) iş birliği ile yürütülen proje kapsamında önce projeye dahil olan okullar arasında yerel turnuvalar gerçekleştirildi. Yerel turnuvaların şampiyonları, Türkiye Şampiyonası'nda Küçük, Genç ve Yıldız kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu için yarıştı. Şampiyona için Anadolu'dan gelen öğrenciler ayrıca iki günlük bir gezi ve etkinlik programıyla İstanbul'da keyifli anılar biriktirme fırsatı buldu.

Tozkoparan Spor Salonu'nda düzenlenen Uçan Raketler Türkiye Şampiyonası, Hitit'in yönetici ve çalışanları ile TMTF yetkililerinin yanı sıra, il protokolü, öğrenciler ve öğretmenlerin de katılımıyla gerçekleşti. Dünya Masa Tenisi Federasyonu'nun 2025 yılı teması olan "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" ilkesiyle örtüşen Uçan Raketler projesinde, her kategoride kız ve erkek öğrencilerin kazananları ayrı ayrı belirlendi.

Müsabakalarda şampiyon olan sporcular şu şekilde sıralandı:

Küçük Kızlar: Melike Özdemir

Genç Kızlar: İrem Dalkılıç

Genç Erkekler: Muhammed Özalp

Yıldız Kızlar: Ümmügülsüm Yıldız

Yıldız Erkekler: Cihat Yazıcı

Dostluk ve rekabetin bir arada, anlamlı bir paylaşıma dönüştüğü şampiyonanın sonunda düzenlenen ödül töreninde, kazanan öğrencilere kupalarının yanı sıra eğitim hayatlarını destekleyici ödüller de takdim edildi.

Spor alanında sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi

Masa tenisi ekipmanlarının yanı sıra profesyonel antrenör desteği ile Türkiye'nin ilk sürdürülebilir masa tenisi projesi olarak öne çıkan Uçan Raketler, masa tenisine ilgisi olan ve sporun farklı bir dalıyla tanışmak isteyen çocukları 2018 yılından bu yana masa tenisi ile buluşturuyor.

TMTF iş birliği ile yürütülen ve şu ana kadar Çorum, Isparta, Trabzon, Şanlıurfa, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya ve Kırşehir'de hayata geçirilen Uçan Raketler projesi, çocuk ve gençlerin masa tenisi sporu yoluyla sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmalarını amaçlıyor. Proje işleyişinde; il genelinde ihtiyaç sahibi okullar belirlenerek ilk olarak masa tenisi ekipmanları sağlanıyor. Gönüllü beden eğitimi öğretmenleri Uçan Raketler projesi kapsamında TMTF tarafından verilen profesyonel eğitimle antrenörlük sertifikası alarak öğrencilerin eğitim sürecini başlatıyor. Projenin en önemli hedeflerinden birisi masa tenisini tabana yaymak, çocukları ve gençleri sağlıklı yaşamla buluşturmak, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve masa tenisi alanında genç yeteneklerin keşfedilip desteklenerek, ülkemizi bu alanda dünyada temsil edecek sporcuların kazanılması.

Uçan Raketler projesi kapsamında şu ana kadar 411 okuldan toplamda 160 binden fazla çocuk profesyonel masa tenisi eğitimi imkanına kavuştu.

Uçan Raketler Ulusal Turnuvası'nda konuşma yapan Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç konuyla ilgili şunları söyledi: "Hitit olarak; 6 kıtaya havacılık ve seyahat teknolojisi ihraç ederek ülkemizin dünyadaki rekabet gücüne katkı sağlarken, toplumsal gelişimimiz için fayda üretmek de önceliklerimiz arasında. Uçan Raketler şirketimizin sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk yaklaşımından doğan ve yedi yıldır devam eden bir proje olarak gurur kaynağımız oldu. Bugün burada projeyi hayata geçirdiğimiz illerden gelen çocuk ve gençlerimizi, öğretmenlerimizi, antrenörlerimizi İstanbul'da Uçan Raketler Türkiye Şampiyonası'nda misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Her ne kadar turnuvanın doğası gereği bir müsabaka ve rekabet söz konusu olsa da burada asıl kazanımın, çocuklarımızın masa tenisi ile sağlıklı spor alışkanlığı edinmesi ve projeyle pekişen dostluk atmosferi olduğuna inanıyoruz. Değerli proje partnerimiz Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukları masa tenisi ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Proje partneri TMTF Başkanı Kerim Koç şunları söyledi: "2018 yılında başlattığımız "Uçan Raketler" projesinin bugünlere gelmesi bizleri çok gururlandırdı. Birçok ilimizde çocuklarımızı masa tenisi ile buluşturma fırsatımız oldu. Hitit ile farklı illerde ve belki yurtdışında da çalışmalarımıza devam etme arzusundayız. Kendilerine masa tenisine olan katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uçan Raketler Projesi Türkiye Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika

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