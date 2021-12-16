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ÜÇGE, Türkiye'de OSB'lerde en çok patent alan 7'nci firma - Son Dakika

ÜÇGE, Türkiye'de OSB'lerde en çok patent alan 7'nci firma

16.12.2021 12:30
ÜÇGE, Türkiye'de OSB'lerde en çok patent alan 7'nci firma

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Turkishtime tarafından düzenlenen ve yüzlerce firmaya yer vererek sektörlerin nabzını tutan "2020 OSBÜK-OSB Yıldızları" araştırmasında ÜÇGE, Türkiye'de OSB'lerde En Çok Patent Alan Firmalar kategorisinde 7'nci sırada yer alarak bir kez daha parladı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Turkishtime tarafından düzenlenen ve yüzlerce firmaya yer vererek sektörlerin nabzını tutan "2020 OSBÜK-OSB Yıldızları" araştırmasında ÜÇGE, Türkiye'de OSB'lerde En Çok Patent Alan Firmalar kategorisinde 7'nci sırada yer alarak bir kez daha parladı.

Mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri alanında dünya markalarının tedarikçisi olan ÜÇGE, geçmişten günümüze aldığı patentlerle, organize sanayi bölgesinde yer alan ülkemizin güçlü firmaları arasında 7'nci olarak öncü firmalar arasında yerini aldı. Dünya markalarının mağaza ve marketlerinde, rafından kasasına, meyve sebze reyonundan unlu mamul reyonuna, tekstil reyonlarından vitrinine kadar ekipman tedariki sağlayan ÜÇGE; perakende, lojistik ve sanayi firmalarının binlerce metrekarelik robotik akıllı depolarına da imza atıyor. Her zaman dünya oyuncusu olarak yer alma vizyonuyla projeler geliştiren ÜÇGE, alanında Türkiye'nin ilk ve tek ARGE Merkezi olarak geliştirdiği inovatif projelerle ve aldığı patentlerle sektörün gelişimine ve dönüşümüne önderlik etmeye devam ediyor.

Vizyoner yaklaşımı ile kurumun yenilikçi yol haritasına liderlik eden ÜÇGE AŞ Genel Yönetmeni Esra Güven, son dönemde alınan önemli derecelerle ilgili değerlendirmede bulundu; "ÜÇGE olarak her zaman sektörün önünü açacak, gelişmelere yön verecek, sektörün evrilmesinin yanında pozitif anlamda gelişmesine de katkı sunmak için ARGE çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu anlamda, oyunu kuralına göre oynamanın ötesinde, kurallarını yeniden yazmak için büyük kaynak ayırıyor, nitelikli insan gücüne yatırım yapıyoruz. Kendi müşterilerimizin önünü açabilmek adına, son tüketicilerin de beklenti ve ihtiyaçlarını analiz ediyor, değişen tüketim davranışlarının müşterilerimiz olan markalara etkisini de araştırıyoruz. Sektörün bir zincirinin halkasında yaptığımız bir değişikliğin, son halkasına kadar nasıl etki edeceğini önceden öngörebilmek için geniş bir bakış açısıyla yatırımlarımıza yön veriyoruz. Bu nedenle otomasyon odaklı, akıllı dijital perakende ve depolama çözümlerimizi planlarken patent konusuna ayrı bir önem veriyoruz" dedi.

"ÜÇGE olarak sektörün değişimine öcülük ettik"

ÜÇGE olarak ulusal ve global pazarda sektörel değişimin önünü açacak ürünler ve sistemler tasarlayarak bugünkü marka konumunun temellerini attıklarını belirten Güven,"Bu çalışmalarımızı da sistemleştirerek patentle ve tasarım tescilleri ile koruma altına aldık. Son üç yılda ise tescilini aldığımız 16 tane patent/faydalı model ve 18 tane tasarım tescili bulunmaktadır. Hizmet verdiğimiz sektörlere fayda sağlayacak daha pek çok yeniliği hayata geçirdik. Ayrıca çalışmalarını yürüttüğümüz patent başvuruları da bulunmaktadır. Firmamız 2017 ve 2019 yıllarında Design Turkey "Endüstriyel Tasarım Ödülleri"nde "İyi Tasarım Ödülü" ve 2017 yılında "Bursa ilinde Mobilya Sektöründe 2012-2016 yıllarında En Çok Patent Başvurusu Yapan Birinci Firma" ödülünü ve en son 2020 yılı verileri ile hazırlanan "Ar-Ge 250" araştırmasında, AR-GE Merkezinde Alınan Tasarım Tescil Sayısına göre Türkiye genelinde 41. sırada, Alınan Patent Sayısına göre Türkiye genelinde 42. sırada yer alarak, sektörünü her zaman daha da ileriye taşıma misyonu ile değer katmanın gururunu yaşıyoruz" dedi

"ÜÇGE, inovasyon kültürünü sürekli besleyen bir ekosisteme sahip"

ÜÇGE'de ARGE çalışmalarına kısa vadeli hedeflerden öte uzun vadeli hedefler üzerinden yön verdiklerini aktaran Güven sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Böylece beş ve hatta on yıllık hedeflerimize yön verecek projelerimizi hayata geçiriyoruz. Katma değeri yüksek ürün ve projelerle müşterilerimize fayda sağlarken benzersizleşmek temel hareket noktamızı oluşturuyor. Böylece markamızı farklılaştırıyor ve rekabet gücümüzü artırıyoruz. Sonuç olarak yerli markalarla birlikte dünya perakende sektörünün en önemli markalarının da mağaza ekipmanları ve raf sistemleri proje operasyonlarında ÜÇGE'nin gücüne güven duyması ve bizi tercih etmesi mevcut kazanımlarımızın en büyük ispatıdır." - BURSA

ÜÇGE, Türkiye'de OSB'lerde en çok patent alan 7'nci firma
ÜÇGE, Türkiye'de OSB'lerde en çok patent alan 7'nci firma
ÜÇGE, Türkiye'de OSB'lerde en çok patent alan 7'nci firma
ÜÇGE, Türkiye'de OSB'lerde en çok patent alan 7'nci firma
ÜÇGE, Türkiye'de OSB'lerde en çok patent alan 7'nci firma
ÜÇGE, Türkiye'de OSB'lerde en çok patent alan 7'nci firma

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Patent, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÜÇGE, Türkiye'de OSB'lerde en çok patent alan 7'nci firma - Son Dakika Ekonomi


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