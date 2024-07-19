UEDAŞ, aşırı sıcaklıklar nedeniyle trafolara fan cihazı yerleştiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

UEDAŞ, aşırı sıcaklıklar nedeniyle trafolara fan cihazı yerleştiriyor

Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ), Güney Marmara'da enerji yoğunluğu yaşanan bölgelerdeki trafolara fan cihazı yerleştirerek sıcaklık seviyesini dengede tutuyor. Şirket, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 3 milyonun üzerinde aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor. Saha ekipleri, trafoların yük ve ısınma durumuna göre fan yerleştirerek enerji sürekliliğini sağlamaya çalışıyor. Ayrıca, enerji nakil hatları, trafolar ve aydınlatma direklerinin bakım ve kontrolleri de düzenli olarak yapılıyor.

19.07.2024 15:07
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Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ), aşırı sıcaklıklar nedeniyle enerji yoğunluğu yaşanan bölgelerdeki trafolara fan cihazı yerleştirmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 3 milyonun üzerinde aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, enerji artışı yaşanan trafolara fan cihazı yerleştirerek sıcaklık seviyesini dengede tutuyor.

Trafoların yük ve ısınma durumuna göre fan yerleştiren saha ekipleri, şimdiye kadar 110 trafonun montaj işlemlerini tamamladı. 7 gün 24 saat usulüyle enerji sürekliliğini korumaya çalışan saha ekipleri, tüketimin yoğun olduğu bölgelerde de mesaisini aralıksız sürdürüyor.

Trafo merkezlerindeki sıcaklığı kontrol altına alabilmek için fan cihazları yerleştirilirken enerji nakil hatları, trafolar, aydınlatma direklerinin bakım ve kontrollerini sağlayan saha ekipleri sıcaktan etkilenen iletkenleri de yenilemeye devam ediyor.

Saha ekipleri, arıza onarım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürürken elektrik şebekesinin uzaktan kontrol ve kumanda faaliyetlerini sağlayan SCADA sistemi sayesinde de çalışmalar koordineli şekilde yürütülüyor.

Kaynak: AA

Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Uludağ, Bursa, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi UEDAŞ, aşırı sıcaklıklar nedeniyle trafolara fan cihazı yerleştiriyor - Son Dakika

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