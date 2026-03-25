UEDAŞ'tan Güvenli Enerji İçin Yeni Boya
25.03.2026 14:21
UEDAŞ, alçak gerilim hatlarında güvenliği artırmak için özel koruyucu boya geliştirdi.

ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 'Temas Gerilimlerinden Korunma Yöntemi Geliştirme Projesi' kapsamında, alçak gerilim sistemlerinde istenmeyen temasları önlemeye yönelik özel koruyucu boya geliştirdi. Aydınlatma direklerinin, yalıtım özellikli nanokompozit kaplama malzemesi ile boyanıp kaplanmasına başlandı.

UEDAŞ, elektrik kaynaklı kazaları önlemeye yöneliK bir Ar-Ge çalışmasına imza attı. Şirket, elektrik akımına kapılma riskinin azaltılması ve enerji altyapılarında güvenliğin artırılması kapsamında, 'Temas Gerilimlerinden Korunma Yöntemi Geliştirme Projesi' başlattı. Proje kapsamında UEDAŞ'ın Ar-Ge ekibi tarafından, alçak gerilim sistemlerinde istenmeyen temasları önlemeye yönelik özel bir koruyucu boya geliştirildi. Özel bir firmaya ürettirilen, elektrik hatlarında kullanılabilecek yalıtım özellikli nanokompozit kaplama boya malzemesiyle akıma kapılma riskinin azaltılması ve enerji altyapılarında güvenliğin artırılması hedefleniyor.

EKSTRA YALITIM PERFORMANSI

Proje kapsamında geliştirilen nanokompozit malzemesinin yapısı sayesinde kaplama malzemesinin elektriksel yalıtım özelliklerinin güçlendirilmesi ve dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi amaçlanıyor. Geliştirilen kaplama, elektrik hatlarının yüzeyine ince bir tabaka olarak uygulanarak yalıtım performansını artırmayı ve enerji sistemlerinin güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, malzemenin hatlar üzerinde uygulanabilmesi için püskürtme temelli bir yöntem üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Kaplama malzemesi, TEDAŞ onaylı teknik şartnamelere uygun olarak tasarlanıp, test edilirken, malzemenin elektriksel yalıtım performansı, dayanıklılığı, yapışma gücü ve çevresel etkilere karşı direnci standart deneylerle de doğrulandı.

'2000 VOLTA KADAR DAYANIKLILIK SAĞLIYOR, KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL'

Bursa'da yaya trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlardaki aydınlatma direklerinin, yalıtım özellikli nanokompozit kaplama malzemesi ile boyanıp kaplanmasına başlanırken, UEDAŞ Ar-Ge Direktörü Mehmet Koç, proje detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Dağıtım sektöründe Ar-Ge alanında bir ilke imza attık. Elektrik tesislerinde 'temas gerilimi' olarak adlandırılan istenmeyen durumlar meydana gelebiliyor. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla, EPDK ve TEDAŞ'ın da desteğiyle sektörümüzde öncü bir proje geliştirdik. Özellikle saha dağıtım kutuları ve aydınlatma direklerinde, yaya trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlarda uygulamaya başlıyoruz. Geliştirdiğimiz yalıtım malzemesi, nanoteknoloji ve özel kimyasal özelliklere sahiptir. Yaklaşık 2000 volt seviyesine kadar dayanıklılık sağlayarak, ekstra yalıtım sunmaktadır. Yaptığımız çalışmalar ve yaşlandırma testlerini dikkate alarak, malzemenin ortalama kullanım ömrünün 10 yıl olduğunu öngörüyoruz."

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
