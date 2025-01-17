Uğur Soğutma'nın İhracat Başarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Uğur Soğutma'nın İhracat Başarısı

Uğur Soğutma\'nın İhracat Başarısı

Uğur Soğutma, 2024 'İhracatın Yıldızları' ödüllerinde 2 ödül kazanarak başarıyı pekiştirdi.

17.01.2025 11:37
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğup 5 kıtada 146 ülkeye ihracat yapar hale gelen Uğur Soğutma Fabrikası, başarıyı gelenekselleştirdi. Aynı zamanda bölgede ve ülke genelinde binlerce kişiye istihdam sağlayan Uğur Soğutma 2024 yılı 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde 2 ödül birden aldı.

Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2024 yılı 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde iki ödül birden alarak törene damgasını vurarak, kazandığı iki prestijli ödül ile hem firma çalışanlarının hem de bölge halkının göğsünü kabarttı. Düzenlenen törende ödülleri firmayı temsilen Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş aldı. Törende Egeli ihracatçıların, 18,4 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığı dile getirildi. Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ülkemize değer katan bu markalardan biri olarak tanıtılırken EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2024'te ihracatın yüzde 1 artışla 18,4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ödül töreninde katkı sağlayan tüm firmalara teşekkür eden Eskinazi, ödül alan firmaların toplam ihracatının 7,4 milyar doları bulduğunu ifade etti.

"Hedefimiz başarı çıtamızı daha da yükseklere taşımak"

Başarıyı geleneksel hale getiren ve bu yıl 2 ödül birden almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, "Ege İhracatçılar Birliği'nin 2024 ödüllerinde, elektrik ve elektronik ve iklimlendirme sektöründe ihracat başarımızı taçlandırdık. Uğur Soğutma olarak, bu değerli ödüllere layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta tüm çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz olmak üzere bu başarıda emeği olan herkese yürekten teşekkür ederiz. Hedefimiz başarı çıtamızı her zaman daha yükseğe taşımak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uğur Soğutma'nın İhracat Başarısı - Son Dakika

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