Ukrayna, Türkiye'nin Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kümülasyonuna dahil edildi

Ukrayna, Türkiye'nin uyguladığı Pan-Avrupa- Akdeniz tercihli menşe kümülasyonuna dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut yönetmelik, Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlerken, yönetmelikte yapılan değişiklikle Ukrayna da Türkiye'nin bölgesel konvansiyon kapsamındaki tercihli menşe kurallarını uyguladığı ülkelere dahil edildi.