Ukrayna'ya gıda yardımı götüren gemi dün Karasu limanından ayrıldı - Son Dakika
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Ukrayna'ya gıda yardımı götüren gemi dün Karasu limanından ayrıldı

01.05.2022 23:27
Ukrayna'ya gıda yardımı götüren gemi dün Karasu limanından ayrıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından gıda yardımı ile yüklenen geminin dün Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere Sakarya'nın Karasu ilçesinden Romanya'nın Köstence limanına doğru hareket ettiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından gıda yardımı ile yüklenen geminin dün Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere Sakarya'nın Karasu ilçesinden Romanya'nın Köstence limanına doğru hareket ettiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından ülkemizden tedarik edilen ilk gıda yardımı ile yüklenen gemi dün Karasu limanımızdan Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere Köstence limanına hareket etti. Söz konusu yardım programı Karasu'dan düzenli olarak devam edecektir."

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Birleşmiş Milletler, Denizcilik, Ukrayna, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'ya gıda yardımı götüren gemi dün Karasu limanından ayrıldı - Son Dakika


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