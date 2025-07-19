ULAK Haberleşme, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) 5G mobil iletişim teknolojileri başta olmak üzere, akıllı ulaşım ve afet anlarına özel haberleşme sistemleri ile taktik saha iletişim altyapıları gibi kritik başlıklarda geliştirdiği ürün ve teknolojileriyle katılacak.

IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ULAK Haberleşme de küresel ölçekte savunma ve güvenlik teknolojilerinin sergilendiği en önemli etkinliklerden biri olan fuarda yerini alacak.

Türkiye'nin stratejik iletişim altyapısının yerli ve milli çözümlerle güçlendirmesi için çalışan ULAK Haberleşme, IDEF 2025'te 5G mobil iletişim teknolojileri başta olmak üzere, V2X (Vehicle-to-Everything) haberleşme çözümleri, akıllı ulaşım ve afet anlarına özel haberleşme sistemleri ile taktik saha iletişim altyapıları gibi kritik başlıklarda geliştirdiği ürün ve teknolojileri sergileyecek.

Şirket, yenilikçi haberleşme teknolojilerini ileri düzey kullanım senaryolarıyla birlikte tanıtacak.

Yeni işbirlikleri gündemde

Ziyaretçiler, fuar alanında kurulacak olan ULAK standında ürünleri incelemek yanında senaryo bazlı kullanım örneklerini de deneyimleyebilecek.

ULAK Haberleşme, fuar süresince gerçekleştireceği ikili iş görüşmeleri (B2B) ve imza törenleriyle, hem ulusal hem uluslararası düzeyde yeni işbirliklerini de kamuoyuna duyurmayı planlıyor.

Özellikle dost ve müttefik ülkelerin iletişim altyapılarına yönelik ihracat ve teknoloji paylaşımı konusunda atılacak adımlar, şirketin uluslararası büyüme stratejisinin bir parçası olacak.

Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda sürdürülen çalışmaların ve savunma sanayisiyle entegre yürütülen projelerin, fuar kapsamında yerli ve yabancı paydaşlarla paylaşılması bekleniyor.

Öte yandan, IDEF, iki yılda bir düzenleniyor. IDEF 2023'te 54 ülkeden 1461 firma yer almış, 107 ülkeden 94 bin 198 profesyonel fuarı takip etmişti. Ayrıca 78 ülkeden ve 3 uluslararası kuruluştan 187 heyetin ağırlandığı fuarda, 141 imza töreni düzenlenmişti. IDEF 2025'in de benzer ölçekte diplomatik ve ticari bir buluşma platformu oluşturması öngörülüyor.???????