Ulaştırma Alanında 355 Milyar Dolar Yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma alanında 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını söyledi.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Geleneksel İftar Programı'na katıldı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde yaptıkları birçok yatırım olduğuna işaret ederek, "Ülkemize adeta çağ atlattık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 23-24 yıla sığdırdık çok şükür. Ulaştırma alanına şöyle bir baktığımızda 355 milyar dolarlık yatırım yaptığımızı söyleyebilirim. Bugün bu yatırımı yapmış olsaydık değeri nedir, değeri budur. Gerçekten bu büyüklükteki bir ülkede bu kadar zaman diliminde çok kıymetli yatırımları hayata geçirdik." dedi.

Türkiye'de 70'e yakın kamu-özel işbirliği (KOİ) projesinin bakanlık alanında yapıldığını belirten Uraloğlu, bunların yapıldığı tarihteki tutarlarının yaklaşık 52 milyar dolar olduğunu, bugün yapılmış olsaydı 92 milyar dolar olacağını ifade etti.

Uraloğlu, KOİ projelerine devam ettiklerini ifade ederek, bu alanda yapılan havalimanı ve otoyolu gibi projeleri paylaştı.

Demir yolu ağında 2053 hedefi 28 bin 500 kilometrelere çıkarmak

Demir yollarında yaklaşık 11 bin kilometre demir yolu ağının yüzde 50'den fazlasını sinyalli ve elektrikli hale getirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı demir yolu olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre daha ilave ederek 14 bin kilometrelere çıkardık." diye konuştu.

Uraloğlu, demir yolu ağında 2053 hedefinin 28 bin 500 kilometrelere çıkarmak olduğunu belirtti.

Demir yolu araçları noktasında çok ciddi noktaya geldiklerine dikkati çeken Uraloğlu, milli elektrikli hızlı treni test etmeye başladıklarını anımsattı.

Uraloğlu, havacılıkta havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını işaret ederek, 16 yeni havalimanı yaptıklarını, 16 havalimanını da ticari uçuşlara açtıklarını ifade etti.

Yeni havalimanlarını ihtiyaç oldukça yapmaya gayret ettiklerine ama artık ihtiyacın genel anlamda karşılandığına dikkati çeken Uraloğlu, "Bayburt, Gümüşhane ve Yozgat'ı bu sene açacağız, Trabzon'a yeni bir havalimanı yapacağız, en son Cumhurbaşkanımız ile ziyaret ettiğimizde Aydın'daki havalimanının da ticari uçuşlara açılabilecek şekilde yeniden yapılmasını gündemimize almış olduk." dedi.

Uraloğlu, denizcilikte liman sayısını 150'lerden 217'lere çıkardıklarını ifade ederek, denizciliği dünyadaki 10 büyük filodan bir tanesine sahip hale getirdiklerini vurguladı.

"İnşallah 5G'yi 81 ilimizde aktif hale getireceğiz"

Haberleşme sektöründe de geniş bant internet kullanımından GSM operatörlerine kadar Türkiye'nin her tarafına yaygın hale getirdiklerine, getirmeye gayret ettiklerine işaret eden Uraloğlu, "5G teknolojisinde 1 Nisan'a günler kaldı, inşallah 5G'yi 81 ilimizde aktif hale getireceğiz. İki yıl içinde de bütün ülkemizi kapsama alanı içerisine inşallah almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türk müteahhitlerinin dünyadaki 250 müteahhitlik firması arasına girdiğini belirterek, bu işleri yapan iş makinelerinin üretimi noktasında da Türkiye'de çok iş yapıldığını söyledi.

Müşavirlik firmalarından da 8 şirketin dünya sıralamasında yer aldığına işaret eden Uraloğlu, "O da kıymetli. Onu da biraz daha artırmaya ihtiyaç var. Eximbank kredileriyle sektörümüzü birazcık daha destekliyor olursak müteahhitlerimizin daha iyi işler yapabileceğine, yurt dışında özellikle daha başarılı olabileceklerine canıgönülden inanıyorum. O süreci de yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

"Mazlum coğrafyalarda hiç kimsenin kanının akmasına rıza göstermiyoruz"

Uraloğlu, Türkiye'nin kuzeyinde ve Orta Doğu'daki savaşlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bu savaşların durdurulması noktasında gece gündüz gayret ediyor. Diplomasiyle, ikili ilişkilerle vesaire. Başlamaması için de gayret etti. Ama maalesef başladı. Şimdi bu gayret içerisindeyiz. Biz dini, dili, ırkı her ne olursa olsun, mazlum coğrafyalarda hiç kimsenin kanının akmasına rıza göstermiyoruz. Onun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu zorluklar iş insanlarımızın bu coğrafyalarda iş yapma zorluklarını ve risklerini de beraber getiriyor. Ama bunları yakından takip ediyoruz. İnşallah yakın zamanda bu savaşlar bitecektir, biz de hem kendi huzurumuz hem de sizlerin daha iyi iş yapabilmesi noktasında bu kanalları açacağız."

İNTES Başkanı Celal Koloğlu ise Türkiye'nin ulaştırma alanında stratejik önemde seviyeye ulaştığına işaret ederek, elde edilen başarıların yalnızca Türkiye'de değil uluslararası alanda da dikkati çektiğini söyledi.