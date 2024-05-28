Ulaştırma Bakanı: Pekin'den çıkan trenler kesintisiz şekilde Londra'ya ulaşacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ulaştırma Bakanı: Pekin'den çıkan trenler kesintisiz şekilde Londra'ya ulaşacak

Ulaştırma Bakanı: Pekin\'den çıkan trenler kesintisiz şekilde Londra\'ya ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin düzenlediği bir konferansta yaptığı konuşmada, Pekin'den çıkan trenlerin kesintisiz şekilde Londra'ya ulaşması için çalıştıklarını belirtti. Uraloğlu, Türkiye'deki demir yolu ağının genişletileceğini ve uluslararası koridorlar üzerinde geliştirileceğini söyledi. Ayrıca, Zengezur Koridoru'nun Ermenistan üzerinden geçmesi durumunda alternatif güzergahlar üzerinde çalışıldığını ifade etti.

28.05.2024 23:27
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pekin'den, Orta Asya'dan çıkan trenleri kesintisiz şekilde Londra'ya kadar ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarını bildirdi.

Uraloğlu, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin TCDD Kule Restaurant'da düzenlediği "Zengezur Koridorunun Önemi" adlı konferansın açılışında yaptığı konuşmada, son 22 yılda sadece yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 45 milyar dolarlık ulaştırma yapısını hayata geçirdiklerini söyledi.

Uraloğlu, bundan sonra da ülke genelindeki 14 bin kilometrelik demir yolu ağının 28 bin kilometreye çıkarılacağını aktararak, 2 bin 251 kilometre olan yüksek hızlı tren hattının da öncelikle limanlara bağlanacağını sonrasında ise uluslararası koridorlar kapsamında geliştirileceğini anlattı.

Uraloğlu, koridorların genel anlamda daha çok doğu batı ekseninde geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Orta koridoru güçlendirecek olan Bakü-Tiflis- Kars hattını hayata geçirdik. Bu hattı Avrupa'ya bağlayacak demir yolu hattı şu an sadece Marmaray üzerinden geçiyor. Marmaray'daki yoğunluk sebebiyle de günde sadece dört sefer geçirebiliyoruz. Bu yüzden mutlaka alternatifler gerekli. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Kapıkule'ye kadarki bütün hattı da ihalesini bu sene yapacağız. Böylelikle ülkemizdeki demir yolunu ağını sınırdan sınıra yapmış olacağız. Pekin'den, Orta Asya'dan çıkan trenler kesintisiz şekilde inşallah Londra'ya kadar ulaşmış olacak, bunun gayreti içerisindeyiz."

Yaşanılan olayların söz konusu koridorların alternatiflerinin de oluşturulmasını zorunlu kıldığını ifade eden Uraloğlu, yapılacak farklı güzergahların, afet ve kriz durumlarında oluşacak büyük zararların önüne geçeceğinin altını çizdi.

Uraloğlu, bu alternatif güzergahların "Kalkınma Yolu" ve "Zengezur Koridoru" olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Zengezur, Türk dünyasına daha kolay yoldan ulaşacak bir koridor. Azerbaycan tarafından ciddi mesafe alındı, Türkiye tarafında ise ilaheyi yaptık, bu sene başlayacağız. Pekin'den yola çıkan bir yük Londra'ya Ümit Burnu'ndan 45 günde, Süveyş Kanalı'ndan 35 günde ulaşabiliyor. Biz hayata geçirmeyi planladığımız Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayacak güzergah Ovaköy Sınır Kapısı'ndan ülkemize ve oradan Avrupa'ya kadar gidecek. Söz konusu yükün süresi bu güzergahta ise toplam 25 güne düşecek."

Zengezur konusunda Ermenistan olmaz ise İran üzerinden bağlantı yapılır

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Zengezur Koridoru'nun Türkiye ve Türk dünyası açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Laçin koridorunun açıldığını ve yapımını Azerbaycan'ın üstlendiğini ifade eden Yıldırım, Zengezur Koridoru'nda ise Ermanistan'ın sorun çıkardığını söyledi.

Yıldırım, Ermenistan'ın tutumu nedeniyle Zengezur'un açılıp açılmayacağının netlik kazanmadığını kaydederek, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bu dönemde boş durmayarak alternatif güzergahlar konusunda hazırlık yaptığını anlattı.

En önemli meselenin Zengezur'un Korudoru'nun Ermenistan'dan geçen 46 kilometrelik kısmıyla ilgili olduğuna işaret eden Yıldırım, "Tercih edilen, Kafkaslar'da barışın, kardeşliğin ve işbirliğinin gelişmesi için Ermenistan'ın burada söz verdiği üzere Zengezur Koridoru'nu açması veya buna rıza göstermesi." diye konuştu.

Yıldırım, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik bazı söylemlerinin umut verici olduğunu belirterek, "Zengezur konusunda Ermenistan bir şekilde cesur davranamazsa çözümsüzlük yoktur. Bu sefer İran üzerinden bu bağlantı yapılır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ermenistan, Orta Asya, Türkiye, Londra, Pekin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma Bakanı: Pekin'den çıkan trenler kesintisiz şekilde Londra'ya ulaşacak - Son Dakika

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