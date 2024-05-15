Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: 5G ve 6G çalışmalarımız devam ediyor

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "5G'ye mümkün olan en yüksek oranda yerli ürün kullanarak geçiş yapmak, kritik bileşenleri millileştirmek ve bu doğrultuda kendi güvenilir altyapımızı oluşturmak hedefiyle 5G yolculuğumuz devam ediyor. 6G ile ilgili çalışmalarımızı da aynı vizyonla sürdürüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen "EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi" İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, etkinlikteki konuşmasında, teknolojide yaşanan hızlı gelişime işaret ederek, bugün pek çok sektör ve hizmet grubu için neredeyse sınırların ortadan kalktığı ve herkes için zaman ile mekan algısında önemli değişimlerin bulunduğu bir süreçten geçildiğini dile getirdi.

Gelecek yıllarda bu gelişmelerin daha da hızlı devam edeceğini ifade eden Sayan, şöyle devam etti:

"Özellikle de yapay zeka ve robot teknolojisindeki gelişmelerin insan topluluk ve devlet üzerinde radikal değişimlere neden olacağı üzerinde büyük tartışmalar devam ediyor. Özellikle büyük verinin doğurduğu imkanlar ile yeni kabiliyetlere kavuşan yapay zeka teknolojilerinin birçok sektörde adeta çığır açacak yenilikler getireceği kaçınılmaz. Büyük teknoloji şirketlerimiz ve global şirketler bu alana büyük yatırımlar yapıyor.

İşin özü gelecek yıllarda günümüzün en önemli yakıtı olan büyük verinin, yapay zeka uygulamaları ve teknolojileriyle işlenerek katma değer oluşturacak yeni ürün ve servislere dönüşümüne hep birlikte tanıklık edeceğiz. Ülkemizde de yeni teknolojiler alanında birçok çalışma yapılıyor. Burada önemli olan, biz buna sadece tanıklık mı edeceğiz yoksa bu gelişimin, dönüşümün içinde yer alarak kendimiz de bu değişimin, dönüşümün bir parçası olup, üretip, kendimizin kullanması sonrası ihraç edeceğimiz bir noktaya gelecek miyiz? Üretip, ülkemizde kullanıp, bunu ihraç ettiğimiz zaman hepimiz mutlu oluyoruz."

Türkiye'de bu alanda yapılan çalışma ve gelişen teknolojiler hakkında bilgi veren Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çok sıkı işbirliği halinde çalıştıklarını anlattı.

Sayan, şirketlerin Türkiye'de hayata geçirdiği AR-GE faaliyetlerine dikkati çekerek, bu alanda önemli aşamalar kaydedildiğini bildirdi.

"Haberleşme alanında yerli malı kullanım oranı, şebekelerimizde yüzde 40 noktasına geldi"

Haberleşme sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Sayan, "Haberleşme alanında yerliliğin ve milliliğin nasıl sağlanması gerektiği noktasında birçok çalışma yaptık. Haberleşme alanında Türkiye 7-8 yıl önce yüzde 100 pazar olarak düşünülen bir ülkeydi. Haberleşme alanında yüzde 1'in altındaki yerli malı kullanım oranı, bugün şebekelerimizde yüzde 40 noktasına geldi. Yetmez, biz bunun yüzde 100 yerli olacak şekilde gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerliliği artırmak için Türkiye'de yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Sayan, haberleşmede olduğu gibi diğer tüm sektörlerde de bu alanda önemli çalışmalar yapıldığını anlattı.

Sayan, Bakanlık olarak ilgili paydaşlarla haberleşme alanında yerli üretim yolculuğunda kararlı adımlarla ilerlediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Stratejik hedeflerimiz ve politikalarımızı belirlerken yerli ve milli üretim vizyonu odağımızda. Diğer taraftan ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında daha güçlü konuma yükselmesi ve bu ülkelerle etkin şekilde rekabet edilmesi için takip etmesi gereken yol; katma değeri yüksek teknolojiler üretmek ve bunu dünyaya satabilmek. Bunun için de AR-GE ve inovasyon, en çok üzerinde çalışılması ve yatırım yapılması gereken alan olarak karşımıza çıkıyor. Bakanlık olarak bu alanda birçok çalışma yaptık.

4,5G yetki belgelerinde 2023 yılının ilk 6 ayında operatörler tarafından 7,1 milyar liralık altyapı yatırımının 2,4 milyar lirası, yine aynı yılın ikinci 6 ayında yapılan 9,7 milyar liralık yatırımın da 4,3 milyar lirası yerli malı belgeli ürünlerden karşılandı. 5G'ye mümkün olan en yüksek oranda yerli ürün kullanarak geçiş yapmak, kritik bileşenleri millileştirmek ve bu doğrultuda kendi güvenilir altyapımızı oluşturmak hedefiyle 5G yolculuğumuz devam ediyor. Bu sırada 6G ile ilgili çalışmalarımızı da aynı vizyonla sürdürdüğümüzü belirtmek istiyorum."