Eğiste Hadimi Viyadüğü Projesi'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Eğiste Hadimi Viyadüğü Projesi'nde sona yaklaşıldı

11.09.2022 11:21
Eğiste Hadimi Viyadüğü Projesi'nde sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kesintisiz bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü Projesi'nde tabliye betonunun tamamlanmasıyla önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kesintisiz bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü Projesi'nde tabliye betonunun tamamlanmasıyla önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yatırımların toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğünün inşaatında sona yaklaşıldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kesintisiz bağlayacak olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde tabliye betonunun tamamlanmasıyla önemli bir aşama daha geride bırakıldı." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, son 20 yılda doğu-batı, kuzey-güney demeden Türkiye'yi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattıklarını bildirerek, Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün Türkiye'nin ulaşım alanında yapımı devam eden en önemli projelerinden olduğunun altını çizdi.

Trafik, yol ve sürüş güvenliği artacak

Karaismailoğlu, "dengeli konsol" yapım metoduna göre yükseklikleri 42-166 metre olan 8 orta ayak ve 2 kenar ayak üzerinde projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün, bu özelliğiyle, Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacağını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"12,5 metre gabarili çift yol platformuna göre aynı temele oturan 2 farklı köprü şeklinde projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü, gidiş-geliş güzergahında ikişer şeritten toplam 4 şerit olarak trafiğe hizmet verecek. Mevcut 2 yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlanacak. Viyadüğün tamamlanmasıyla, Türkiye'nin kuzey-güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent- Alanya güzergahında zaman, seyahat konforu ve sürüş emniyetiyle yol standardı yükseltilecek, zamandan ve akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlanacak."

Seyahat süresi 20 dakika kısalacak

Karaismailoğlu, Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde üstyapı imalatlarının devam ettiğini bildirerek, Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsünü inşa ederek Toroslara mühür vurduklarını ifade etti.

Viyadüğün tamamlanmasıyla seyahat süresinin 20 dakika kısalacağının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Halkımızın gönlüne giden yolları, dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle geçtik. Şehirlerimize transit geçişlerle nefes aldırdık. Biz, hizmet ve eser siyasetimizle, halkımıza hizmeti Hakk'a hizmet olarak gördük. Hizmet hamlelerimizde, günübirlik tartışmalara hiç girmedik. Bizim yapacak daha çok işimiz, katedecek daha fazla yolumuz var. Bugüne dek hayata geçirdiğimiz her yatırımın, her projenin ülkemizin aydınlık geleceğine saçtığımız tohumlar olduğunun bilinciyle hareket ettik. Projelerimizde de ulaşım, lojistik ve haberleşmede ülkemizi bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdik ve bu konumumuzu korumaya devam edeceğiz. Bugüne kadar inşa ettiğimiz eserlerde olduğu gibi bundan sonrakilerde de ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, İç Anadolu, Türkiye, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eğiste Hadimi Viyadüğü Projesi'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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