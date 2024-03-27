Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Nevşehir\'de ziyaretlerde bulundu

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu.

Nevşehir Valiliği'ni ziyaret eden Uraloğlu, burada şeref defterini imzaladı, kentteki çalışmalara ilişkin Vali Ali Fidan'dan bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Uraloğlu, buradaki konuşmasında, Bakanlık olarak kente AK Parti hükümetleri döneminde 12 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, bölgenin en kıymetli yatırımı olan, Ankara, Nevşehir, Niğde ve Adana'ya kadar giden otoyolu bitirerek hizmete açtıklarını anımsattı.

Birçok yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle köprüler yaptık yine bu süreç içinde. Şimdi bazı işleri önceden yaparsınız sonradan ihtiyaçlar gelişir, ihtiyaçlar değişir, ona göre de vaziyet almanız lazım. Biz Nevşehir-Acıgöl- Aksaray yolunu bölünmüş olarak bitirmiştik. İlk bitirdiğimiz bölünmüş yollardandır. O günkü şartlara göre sathi kaplama yapabilmiştik onu. Artık ihtiyaçlar gelişiyor, değişiyor, imkanlar da gelişiyor çok şükür. O yolun da bitümlü sıcak karışım kaplama yapılması ve mevcut standardının yükseltilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Ona da başladık. İnşallah bundan sonraki süreçte, belki bu pandemidir, depremdir biraz bizi etkiledi, belki birazcık orada istediğimiz hızda gidemedik ama Allah'ın izniyle bundan sonra inşallah daha hızlı ilerleyeceğiz ve orayı hızlı bir şekilde Aksaray'a kadar bağlamış olacağız."

Bakan Uraloğlu, Nevşehir- Ürgüp, Ürgüp-Boğazköprü yolu, Yüzüçevler Köprülü Kavşağı ve devamındaki bağlantı yolu ile tarihi Avanos Köprüsü gibi önemli projelerde de çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Bir çevre yolu projeleri daha olduğunu söyleyen Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Bizim yaklaşık 16,7 kilometre uzunluğundaki yolumuzun ön proje diyebileceğimiz projesini yaptık. Belediyemiz de üç etapta kamulaştırma ve imar uygulamalarıyla ilgili çalışmaları başlattı. Hedefimiz, yıl içinde projeyi bitirerek bunun yıl sonuna kadar, olmadı önümüzdeki senenin hemen başlarında yerleşimini yapmayı planlıyoruz. Yatırım programına aldık. En kısa zamanda projeyi bitirerek başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. İçinde 6 köprülü kavşak var. Yine içinde 2 üst geçit ve 5 de alt geçit var. Yani kendi başına gerçekten otoyol standartlarını sağlayacak bir yaklaşımla inşallah buraya bir çevre yolunu da önümüzdeki süreçte kazandırmış olacağız."

Uraloğlu, Nevşehir'e geçen yıl yaklaşık 5 milyon turist geldiğini, mevcut havalimanının ve fiziki mekanın yetersiz kaldığını ifade etti.

İhale yaptıklarını ancak ihale şartlarında oluşan bazı sıkıntılardan dolayı ihaleyi devam ettiremediklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi neredeyiz, güncel fiyatlarla bütün maliyetleri hesapladık. İnşallah nisan ayında Nevşehir'e yakışacak güzel bir, böyle uçağın kanatlarını sembolize eden terminal binasıyla beraber kapasitesini 2 milyonun üzerine çıkaracağız ve nisan ayında ihalesini yapıp hemen devamında da yıl içinde çok da gecikmeden inşaatına başlamış olacağız. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Bir taraftan da iletişim, haberleşme tarafı var. 771 kilometre olan fiber optik ağ uzunluğunu 2 bin 700 kilometreye çıkardık. Yine hızlı internet abonesi sayısı bugün Nevşehir'de tam 319 bindir. Bunu da kullanıma açmış olduk."

Bakan Uraloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran için de destek istedi.